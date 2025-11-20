- Категория
Мобильные операторы построят почти 100 базовых станций по ускоренной процедуре
Украинские мобильные операторы получили около 100 разрешений на размещение новых базовых станций по ускоренной процедуре.
Как пишет Delo.ua, об этом сообщил вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
Ранее этот процесс мог длиться до двух лет, теперь операторы получают необходимые разрешения в среднем в течение 25 рабочих дней.
Одним из первых регионов, где начали возводить базовые станции по упрощенной процедуре, стала Сумщина. Для жителей прифронтовой области важно иметь стабильную связь для экстренных вызовов и коммуникации с родными.
Также больше полученных разрешений зафиксировано в следующих областях:
- Ивано-Франковская
- Житомирская
- Винницкая
- Львовская
- Ровенская
Федоров добавил, что цель правительства обеспечить надежную связь в каждой общине, независимо от ее размера или расположения, и развивать устойчивость телеком-инфраструктуры, чтобы каждый украинец оставался на связи.
Напомним, из-за систематических атак на энергетическую инфраструктуру Кабинет министров создал координационный штаб, который будет обеспечивать бесперебойную работу коммуникационных сетей .