Конец телефонному террору: мобильные операторы заблокировали почти 60 000 спам-номеров

женщина, смартфон, разговор по мобильному телефону
Мобильные операторы заблокировали почти 60 000 спам-номеров. / Freepik

Со 2 октября в Украине действуют новые правила, согласно которым мобильные операторы обязаны блокировать спам-номера. Этот механизм уже доказал свою эффективность: за первые три месяца было заблокировано 59 071 номер, что позволило существенно снизить количество нежелательных вызовов.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила пресс-служба Минцифры.

"Часто за такими вызовами стоят компании, которые звонят по телефону без предварительного согласия пользователя и рекламируют свои товары или услуги. Блокировка таких номеров поможет дополнительно защитить ваши персональные данные и улучшить комфорт от пользования связью", - пояснил глава ведомства Михаил Федоров.

Что такое спам-звонки?

Спам-звонки – это навязчивая реклама товаров или услуг, которая осуществляется без предварительного согласия пользователя. Это не только раздражает, но и создает угрозу для вашей конфиденциальности.

Когда вы подаете жалобу, оператор проверяет подозрительный номер по нескольким профессиональным критериям:

  • вызовы совершают без коммуникации;
  • средняя продолжительность звонков — менее 60 секунд;
  • более 50% звонков - на разные номера; на номер невозможно перезвонить;
  • во время вызова воспроизводится записанное сообщение;
  • жалобы от абонентов;
  • количество входящих звонков, не завершающихся разговором, на номер менее 5% от входящих и исходящих вызовов этого номера;
  • номер только для звонков, а не для SMS или Интернет.

Если спам подтверждается – номер попадает в "пожизненный бан".

Куда обращаться?

Если вы получили такой вызов, не игнорируйте его, сообщите своему оператору:

  • Vodafone — обратитесь в приложении или по номерам: 111 (или 0 800 400 111) в Украине или +38 050 400 111, если вы в роуминге;
  • Kyivstar — воспользуйтесь приложением или звоните по телефону: 466 (или 0 800 300 466). В роуминге действует команда 105466#;
  • lifecell – оставьте заявку в приложении или по номеру: 5433 (или 0 800 20 5433). Для роуминга: +38 063 5433 111

Также вы можете подать официальную заявку на сайте НКЭК (Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах электронных коммуникаций, радиочастотного спектра и предоставление услуг почтовой связи) или воспользоваться горячей линией правительства по краткому номеру 1545.

Напомним, в ноябре в странские мобильные операторы получили около 100 разрешений на размещение новых базовых станций по ускоренной процедуре.

Автор:
Татьяна Ковальчук