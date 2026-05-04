Запорожсталь получила миллиардную прибыль по итогам 2025 года

Входящий в группу "Метинвест" металлургический комбинат "Запорожсталь" по итогам 2025 года получил 1,765 млрд грн чистой прибыли. Это в два раза превышает показатель 2024 года, когда прибыль составила 880,6 млн. грн.

Как сообщает Delo.ua, об этом пишет Интерфакс-Украина.

Доход предприятия от обычной деятельности в прошлом году вырос на 2,4% - до 72,1 млрд грн. В то же время нераспределенная прибыль комбината на конец 2025 года достигла более 30,8 млрд грн.

Показатели производства и динамика 2026

Рост прибыли стал возможен благодаря увеличению объемов выплавки и обработки металла.

Производственные результаты за 2025 год:

Сталь: рост на 11,1% до 3,2 млн. тонн.

Чугун: рост на 15,2% до 2,8 млн. тонн.

Прокат: рост на 15% до 3,5 млн. тонн.

Несмотря на успешный прошлый год, первый квартал 2026 года оказался на предприятии сложным. Чистый убыток комбината за январь-март вырос в 2,1 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 1,374 млрд. грн. Доход за этот период вырос на 13,2%, достигнув 19,67 млрд грн.

Специализация и мощности

"Запорожсталь" остается одним из самых крупных промышленных предприятий прифронтового региона. Комбинат специализируется на производстве горячекатаного и холоднокатаного листа, рулонов, товарного чугуна и слябов. Проектные возможности завода позволяют производить до 4 млн. тонн чугуна и 3,6 млн. тонн горячего проката в год.

Основными акционерами группы "Метинвест", которой принадлежит комбинат, являются ЧАО "Систем Кэпитал Менеджмент" Рината Ахметова (71,24%) и группа компаний "Смарт-холдинг" (23,76%).

Напомним, "Метинвест" Ахметова в первом квартале уплатил в бюджет Украины 4,3 млрд грн налогов. С учетом ассоциированных компаний и совместных предприятий группа обеспечила значительные поступления в бюджеты в начале 2026 года. В целом с 2022 года сумма налоговых вычетов холдинга составила почти 78 млрд грн.