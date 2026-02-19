Запланована подія 2

"Запорожсталь" начал поставки проката для румынского трубного завода

Металлургический комбинат "Запорожсталь" начал поставки горячекатаного проката на "Метинвест Тубулар Яссы" (Румыния), вошедший в состав группы "Метинвест" в конце 2025 года.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на сообщение "Метинвеста".

С начала 2026 года предприятие отгрузило 22 тысяч тонн проката конструкционных марок стали, сертифицированных по европейскому стандарту EN 10025. Всего на трубный завод планируется поставить до 180 тысяч тонн проката в течение года.

И.о. генерального директора "Запорожстали" Тарас Шевченко отметил, что ежегодно до 80% металлопродукции отгружается именно для изготовления прямошовных труб и профилей, востребованных среди европейских и украинских трубников.

Горячекатаный прокат из спокойных конструкционных сталей популярен в трубной отрасли благодаря механическим свойствам, обеспечивающим прочность и надежность готовых изделий. Прокат выдерживает высокую нагрузку, хорошо сваривается и сохраняет стабильные эксплуатационные характеристики.

"Трубы из стали Запорожстали подтвердили полное соответствие высоким требованиям во время испытаний, поэтому мы налаживаем долгосрочное взаимовыгодное сотрудничество с запорожскими металлургами", - добавил генеральный директор Метинвест Тубулар Яссы Космин Тома.

Крупнейшими потребителями продукции завода являются Румыния, Венгрия, Чехия, Польша, Словакия и другие страны Европы. У завода пять трубных состояний, две линии продольной резки и две линии нанесения покрытия с максимальной годовой мощностью 240 тысяч тонн.

Заметим, за прошедший год украинские активы "Метинвеста" перечислили 1,9 млрд грн налога на прибыль и 690 млн грн экологического налога. Объем уплаченного НДС за год вырос на 18%, почти до 2 млрд грн, плата за землю – на 10%, до 1,4 млрд грн, в то время как военный сбор увеличился почти втрое – до 916 млн грн.

Автор:
Татьяна Гойденко