"Запоріжсталь" розпочав постачання прокату для румунського трубного заводу

Металургійний комбінат "Запоріжсталь" розпочав постачання гарячекатаного прокату на “Метінвест Тубулар Ясси” (Румунія), який увійшов до складу групи "Метінвест" наприкінці 2025 року.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення "Метінвесту".

Від початку 2026 року підприємство відвантажило 22 тисячі тонн прокату конструкційних марок сталі, сертифікованих за європейським стандартом EN 10025. Загалом на трубний завод планується поставити до 180 тисяч тонн прокату протягом року.

В.о. генерального директора "Запоріжсталі" Тарас Шевченко зазначив, що щороку до 80% металопродукції відвантажується саме для виготовлення прямошовних труб і профілів, який затребуваний серед європейських та українських трубників.

Гарячекатаний прокат зі спокійних конструкційних сталей популярний у трубній галузі завдяки механічним властивостям, що забезпечують міцність і надійність готових виробів. Прокат витримує високі навантаження, добре зварюється та зберігає стабільні експлуатаційні характеристики.

"Труби зі сталі Запоріжсталі підтвердили повну відповідність високим вимогам під час випробувань, тож ми налагоджуємо довгострокову взаємовигідну співпрацю із запорізькими металургами", — додав генеральний директор Метінвест Тубулар Ясси Космін Тома.

Найбільшими споживачами продукції заводу є Румунія, а також Угорщина, Чехія, Польща, Словаччина та інші країни Європи. Завод має п’ять трубних станів, дві лінії поздовжнього різання та дві лінії нанесення покриття з максимальною річною потужністю 240 тисяч тонн.

Зауважимо, упродовж минулого року українські активи "Метінвесту" перерахували 1,9 млрд грн податку на прибуток і 690 млн грн екологічного податку. Обсяг сплаченого ПДВ за рік зріс на 18%, майже до 2 млрд грн, плата за землю – на 10%, до 1,4 млрд грн, тоді як військовий збір збільшився майже втричі – до 916 млн грн.