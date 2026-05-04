Запоріжсталь отримала мільярдний прибуток за підсумками 2025 року

Металургійний комбінат "Запоріжсталь", що входить до групи "Метінвест", за підсумками 2025 року отримав 1,765 млрд грн чистого прибутку. Це у два рази перевищує показник 2024 року, коли прибуток становив 880,6 млн грн.

Як повідомляє Delo.ua, про це пише Інтерфакс-Україна.

Дохід підприємства від звичайної діяльності торік зріс на 2,4% — до 72,1 млрд грн. Водночас нерозподілений прибуток комбінату на кінець 2025 року сягнув понад 30,8 млрд грн.

Показники виробництва та динаміка 2026 року

Зростання прибутку стало можливим завдяки збільшенню обсягів виплавки та обробки металу.

Виробничі результати за 2025 рік:

Сталь: зростання на 11,1% до 3,2 млн тонн.

Чавун: зростання на 15,2% до 2,8 млн тонн.

Прокат: зростання на 15% до 3,5 млн тонн.

Попри успішний минулий рік, перший квартал 2026 року виявився для підприємства складним. Чистий збиток комбінату за січень-березень зріс у 2,1 раза порівняно з аналогічним періодом минулого року і становив 1,374 млрд грн. Дохід за цей період зріс на 13,2%, сягнувши 19,67 млрд грн.

Спеціалізація та потужності

"Запоріжсталь" залишається одним із найбільших промислових підприємств прифронтового регіону. Комбінат спеціалізується на виробництві гарячекатаного та холоднокатаного листа, рулонів, товарного чавуну та слябів. Проєктні можливості заводу дозволяють виробляти до 4 млн тонн чавуну та 3,6 млн тонн гарячого прокату на рік.

Основними акціонерами групи "Метінвест", якій належить комбінат, є ПрАТ "Систем Кепітал Менеджмент" Ріната Ахметова (71,24%) та група компаній "Смарт-холдинг" (23,76%).

Нагадаємо, "Метінвест" Ахметова у першому кварталі сплатив до бюджету України 4,3 млрд грн податків. З урахуванням асоційованих компаній та спільних підприємств, група забезпечила значні надходження до бюджетів на початку 2026 року. Загалом з 2022 року сума податкових відрахувань холдингу сягнула майже 78 млрд грн.