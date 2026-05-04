Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,91

--0,05

EUR

51,60

+0,14

Готівковий курс:

USD

43,88

43,75

EUR

51,75

51,50

ТОП 100

Лідери українського
бізнесу
Delo Index

Вільна 
енергія 2.0
Business Rankings AI Лідери
Editorial Series

Чотири роки
великої війни
Editorial Series

Україна на межі

блекауту
ТОП 100

ТопФінанс-2026
Editorial Projects

20 років 
Delo.ua
Editorial Series

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Delo Index

Галузеві лідери

2025 року
Delo Index

Лідери
бізнес-репутації
Editorial Series

Двадцять

сталевих років
ТОП 100

Топ платників

податків 2025
Editorial Series

Історії успіху

з Ощадом
ТОП 100

Найкращі 
роботодавці 2025
Editorial Series

Власна 

справа
Editorial Series

Інвестиції 

в освіту
Editorial Series

Навчання

для життя
Editorial Series

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Запоріжсталь отримала мільярдний прибуток за підсумками 2025 року

Запоріжсталь
Запоріжсталь отримала мільярдний прибуток за підсумками 2025 року / Запоріжсталь

Металургійний комбінат "Запоріжсталь", що входить до групи "Метінвест", за підсумками 2025 року отримав 1,765 млрд грн чистого прибутку. Це у два рази перевищує показник 2024 року, коли прибуток становив 880,6 млн грн.

Як повідомляє Delo.ua, про це пише Інтерфакс-Україна.

Дохід підприємства від звичайної діяльності торік зріс на 2,4% — до 72,1 млрд грн. Водночас нерозподілений прибуток комбінату на кінець 2025 року сягнув понад 30,8 млрд грн.

Показники виробництва та динаміка 2026 року

Зростання прибутку стало можливим завдяки збільшенню обсягів виплавки та обробки металу.

Виробничі результати за 2025 рік:

  • Сталь: зростання на 11,1% до 3,2 млн тонн.
  • Чавун: зростання на 15,2% до 2,8 млн тонн.
  • Прокат: зростання на 15% до 3,5 млн тонн.

Попри успішний минулий рік, перший квартал 2026 року виявився для підприємства складним. Чистий збиток комбінату за січень-березень зріс у 2,1 раза порівняно з аналогічним періодом минулого року і становив 1,374 млрд грн. Дохід за цей період зріс на 13,2%, сягнувши 19,67 млрд грн.

Спеціалізація та потужності

"Запоріжсталь" залишається одним із найбільших промислових підприємств прифронтового регіону. Комбінат спеціалізується на виробництві гарячекатаного та холоднокатаного листа, рулонів, товарного чавуну та слябів. Проєктні можливості заводу дозволяють виробляти до 4 млн тонн чавуну та 3,6 млн тонн гарячого прокату на рік.

Основними акціонерами групи "Метінвест", якій належить комбінат, є ПрАТ "Систем Кепітал Менеджмент" Ріната Ахметова (71,24%) та група компаній "Смарт-холдинг" (23,76%).

Нагадаємо, "Метінвест" Ахметова у першому кварталі сплатив до бюджету України 4,3 млрд грн податків. З урахуванням асоційованих компаній та спільних підприємств, група забезпечила значні надходження до бюджетів на початку 2026 року. Загалом з 2022 року сума податкових відрахувань холдингу сягнула майже 78 млрд грн.

Автор:
Максим Кольц