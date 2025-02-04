Зарплаты украинских IT-менеджеров: кто из специалистов получает 6 тыс. долларов

Среди украинских IT-менеджеров самые высокие зарплаты предлагает компания Engineering Managers, где медиана дохода составляет $6000. Однако в течение года наблюдается тенденция понижения: за последние полгода зарплата упала на $100, а за год – на $500.

Об этом свидетельствуют результаты опроса DOU .

Медианные зарплаты

Engineering Managers сохраняют статус специалистов с высокими доходами, ведь их медиана зарплаты составляет $6000. Однако за последний год этот показатель снизился: на $100 за последние шесть месяцев и на $500 за полный год.

В то же время медиана доходов для Chief Product Officer немного меньше и составляет $5500.

Далее – специалисты высокого уровня в Product Management: Head of Product ($4750), Product Owner ($4400), Team Lead Product Manager ($4400) и Senior Product Manager ($4250). Похожие медианы у Delivery Manager ($4500) и Program Manager ($4200).

Зарплаты проектных менеджеров, как правило, несколько ниже, чем у продуктовых менеджеров. К примеру, медианная зарплата Senior Project Manager составляет $3600, по сравнению с $4250 у Senior Product Manager. Аналогично, Middle Project Manager получает $2193 против $2930 у Middle Product Manager, а Junior Project Manager — $1000 против $1478 у Junior Product Manager.

Особо стоит отметить Technical Project Manager, чья медианная зарплата составляет $4000. Однако разброс зарплат по этой специализации достаточно высок, поэтому доходы могут существенно варьироваться в зависимости от уровня квалификации и опыта специалиста.

Динамика зарплат

За последний год медианная зарплата Engineering Manager снизилась на $500 (8%), а Program Managers получают на $800 (16%) меньше, теперь достигая $4200. В то же время за последние полгода медианная зарплата Delivery Managers выросла на $200 (5%) и составляет $4500, что соответствует уровню в начале полномасштабного вторжения.

В то же время за последние полгода медианная зарплата Delivery Managers выросла на $200 (5%) и составляет $4500, что соответствует уровню в начале полномасштабного вторжения.

За последние полгода медианная зарплата Middle Project Managers выросла на 10% (на $200) и достигла $2193, в то время как уровни зарплат Senior и Junior Project Managers почти не изменились.

В продуктовой сфере наибольшие изменения наблюдаются у Product Owners и Senior Product Managers: медианная зарплата Product Owners уже второй год растет и за последнее полугодие поднялась на $250 (6%), достигнув $4400, а у Senior Product Managers она снизилась на $125 за полгода (- 3%) и на $725 в год (-15%).

Зарплаты Middle Product Managers возобновились после летнего падения – повысились на $430 до $2930, в то время как Junior Product Managers остались на том же уровне.

По тайтлам

Джуниоры могут рассчитывать на $1000 в проджект-менеджменте и на $1428 в продуктовом. Разница в медианных зарплатах составляет 43%.

У более опытных специалистов разница в зарплатах есть, но меньше. У Middle она составляет 35%, у Senior – 14%.

Руководители направлений (Head of Product, Head of Delivery и т.п.) могут рассчитывать на зарплату в $5000. Специалисты уровня Director/VP/Chief – на $5700.

По опыту

В начале карьеры зарплаты растут быстро: специалисты с опытом до 6 лет получают повышение на 30% в год, а впоследствии только на 5% в год.

Product Managers стабильно увеличивают свои доходы, а Project Managers спустя 9 лет растут медленнее.

В общей сложности Product Managers получают больше: разница наименьшая (9%) для специалистов с опытом 6–9 лет и наибольшая (29%) для тех, кто работает более 10 лет.

По типу компании

59% менеджеров работают в продуктовых компаниях, 31% — в сервисных, 4% — в аутстафинговых и 3% — в стартапах. 90% Product Managers работают в продуктовых компаниях или стартапах. Project Managers работают как в сервисных (49%), так и в продуктовых (39%) компаниях.

Продуктовые компании больше за сервисные платят Project Managers, только начинающие карьеру. Медианные зарплаты опытных специалистов, работающих более пяти лет, несколько выше в сервисных компаниях.

В продуктовых компаниях Product Managers получают более высокие зарплаты, чем Project Managers с таким же опытом.

По размеру компании

Большие компании (1000+ сотрудников) преимущественно нанимают опытных менеджеров (средний опыт – 8,4 года в ИТ) с несколько более высокими зарплатами, чем в среднем по рынку.

Компании от 200 до 1000 сотрудников также предлагают более высокие зарплаты, но работают как с опытными специалистами, так и с начинающими.

Менее опытные менеджеры (менее 7 лет опыта) чаще всего работают в компаниях от 10 до 200 сотрудников, где зарплаты самые низкие.

В маленьких компаниях (до 10 сотрудников) обычно нанимают опытных Product Managers (более 7 лет опыта) и начинающих Project Managers (около 3 лет опыта), при этом зарплаты остаются на уровне или немного ниже среднего по рынку.

По уровню английского

Менеджеры, владеющие английским на высшем уровне, получают большие зарплаты. Специалисты с уровнем Advanced могут рассчитывать на доход на $400-600 выше, чем знающие английский на уровне Intermediate.

За городами

Высокие средние зарплаты менеджеров наблюдаются во Львове, Днепре и Киеве.

Менеджеры с опытом 6-9 лет во Львове получают больше медиа зарплаты, чем их коллеги в Киеве.

В Днепре высокий уровень медианной зарплаты объясняется большой долей опытных менеджеров (78% из них трудятся более пяти лет), а не просто повышенными окладами.

В Одессе и Харькове доля менеджеров с опытом менее шести лет больше, чем в Киеве и Львове, что сказалось на уровнях медианных зарплат в этих городах.

Напомним, в 2024 году доля новых специалистов в украинском IT уменьшилась до рекордно низких 24%, что является самым низким показателем за последние десять лет. Кроме того, количество айтовцев, планирующих эмигрировать, возросло до 15%.

Добавим, последние 10 лет доля новичков в ИТ-отрасли существенно уменьшилась, и сейчас среди украинских разработчиков их всего 14%. Тем не менее молодые специалисты продолжают пытаться войти в отрасль.