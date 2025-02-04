Зарплати українських IT-менеджерів: хто з фахівців отримує 6 тис. доларів

Серед українських IT-менеджерів найвищі зарплати пропонує компанія Engineering Managers, де медіана доходу становить $6000. Проте протягом року спостерігається тенденція зниження: за останні півроку зарплата впала на $100, а за рік – на $500.

Про це свідчать результати опитування DOU.

Медіанні зарплати

Engineering Managers зберігають статус спеціалістів з найвищими доходами, адже їхня медіана зарплати складає $6000. Проте за останній рік цей показник знизився: на $100 за останні шість місяців та на $500 за повний рік.

У той же час медіана доходів для Chief Product Officer трохи менша і складає $5500.

Далі — спеціалісти високого рівня в Product Management: Head of Product ($4750), Product Owner ($4400), Team Lead Product Manager ($4400) і Senior Product Manager ($4250). Схожі медіани у Delivery Manager ($4500) і Program Manager ($4200).

Зарплати проектних менеджерів, як правило, трохи нижчі, ніж у продуктових менеджерів. Наприклад, медіанна зарплата Senior Project Manager складає $3600, у порівнянні з $4250 у Senior Product Manager. Аналогічно, Middle Project Manager отримує $2193 проти $2930 у Middle Product Manager, а Junior Project Manager — $1000 проти $1478 у Junior Product Manager.

Особливо варто відзначити Technical Project Manager, чия медіанна зарплата становить $4000. Проте розкид зарплат у цій спеціалізації досить високий, тому доходи можуть суттєво варіюватися в залежності від рівня кваліфікації та досвіду фахівця.

Динаміка зарплат

За останній рік медіанна зарплата Engineering Manager знизилася на $500 (8%), а Program Managers отримують на $800 (16%) менше, тепер досягаючи $4200. У той же час за останні півроку медіанна зарплата Delivery Managers зросла на $200 (5%) і становить $4500, що відповідає рівню на початку повномасштабного вторгнення.

У той же час за останні півроку медіанна зарплата Delivery Managers зросла на $200 (5%) і становить $4500, що відповідає рівню на початку повномасштабного вторгнення.

За останні півроку медіанна зарплата Middle Project Managers зросла на 10% (на $200) і досягла $2193, тоді як рівні зарплат Senior та Junior Project Managers майже не змінилися.

У продуктовій сфері найбільші зміни спостерігаються у Product Owners та Senior Product Managers: медіанна зарплата Product Owners уже другий рік зростає і за останнє півріччя піднялася на $250 (6%), досягнувши $4400, а у Senior Product Managers вона знизилася на $125 за півроку (-3%) і на $725 за рік (-15%).

Зарплати Middle Product Managers відновилися після літнього падіння – підвищилися на $430 до $2930, у той час як Junior Product Managers залишилися на тому ж рівні.

За тайтлами

Джуніори можуть розраховувати на $1000 у проджект-менеджменті та на $1428 у продуктовому. Різниця в медіанних зарплатах становить 43%.

У більш досвідчених спеціалістів різниця в зарплатах є, проте менша. У Middle вона становить 35%, у Senior — 14%.

Керівники напрямів (Head of Product, Head of Delivery тощо) можуть розраховувати на зарплату $5000. Спеціалісти рівня Director/VP/Chief — на $5700.

За досвідом

На початку кар’єри зарплати зростають швидко: спеціалісти з досвідом до 6 років отримують підвищення на 30% на рік, а згодом – лише на 5% на рік.

Product Managers стабільно збільшують свої доходи, а Project Managers після 9 років зростають повільніше.

Загалом Product Managers отримують більше: різниця найменша (9%) для спеціалістів з досвідом 6–9 років і найбільша (29%) для тих, хто працює понад 10 років.

За типом компанії

59% менеджерів працюють у продуктових компаніях, 31% — у сервісних, 4% — в аутстафінгових і 3% — у стартапах. 90% Product Managers працюють у продуктових компаніях або стартапах. Project Managers працюють як у сервісних (49%), так і в продуктових (39%) компаніях.

Продуктові компанії більше за сервісні платять Project Managers, які тільки починають кар’єру. Медіанні зарплати досвідчених фахівців, які працюють понад п’ять років, дещо вищі в сервісних компаніях.

У продуктових компаніях Product Managers отримують вищі зарплати, ніж Project Managers з таким самим досвідом.

За розміром компанії

Великі компанії (1000+ співробітників) переважно наймають досвідчених менеджерів (середній досвід – 8,4 роки в ІТ) з дещо вищими зарплатами, ніж у середньому по ринку.

Компанії від 200 до 1000 співробітників також пропонують вищі зарплати, але працюють як з досвідченими фахівцями, так і з початківцями.

Найменш досвідчені менеджери (менше 7 років досвіду) найчастіше працюють у компаніях від 10 до 200 співробітників, де зарплати найнижчі.

У маленьких компаніях (до 10 співробітників) зазвичай наймають досвідчених Product Managers (більше 7 років досвіду) та початківців Project Managers (близько 3 років досвіду), при цьому зарплати залишаються на рівні або трохи нижчими за середні по ринку.

За рівнем англійської

Менеджери, які володіють англійською на вищому рівні, отримують більші зарплати. Фахівці з рівнем Advanced можуть розраховувати на дохід на $400-600 вище, ніж ті, хто знає англійську на рівні Intermediate.

За містами

Найвищі середні зарплати менеджерів спостерігаються у Львові, Дніпрі та Києві.

Менеджери з досвідом 6-9 років у Львові отримують дещо більші медіанні зарплати, ніж їхні колеги у Києві.

У Дніпрі високий рівень медіанної зарплати пояснюється великою часткою досвідчених менеджерів (78% з них працюють понад п’ять років), а не просто підвищеними окладами.

В Одесі та Харкові частка менеджерів з досвідом менше шести років більша, ніж у Києві та Львові, що позначилося на рівнях медіанних зарплат у цих містах.

Нагадаємо, у 2024 році частка нових спеціалістів в українському IT зменшилася до рекордно низьких 24%, що є найнижчим показником за останні десять років. Окрім того, кількість айтівців, які планують емігрувати, зросла до 15%.

Додамо, останні 10 років частка новачків в ІТ-галузі суттєво зменшилася, і нині серед українських розробників їх лише 14%. Попри це, молоді фахівці продовжують намагатися увійти в галузь.