Завершился хакатон НАТО в Польше: какие технологии для борьбы с КАБами может получить Украина

В Польше на базе JATEC завершился 15-й хакатон NATO Innovation Challenge, посвященный поиску эффективных решений для противодействия планирующим и управляемым авиабомбам (КАБ) – одной из самых больших угроз войны в Украине. Победителем стала французская компания Alta Ares, которая представила разработку на базе ИИ.

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Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны Украины.

Мероприятие было организовано Инновационным хабом НАТО и Совместным центром НАТО-Украина JATEC. В этом году к участию в хакатоне впервые были допущены украинские инноваторы, разработчики и ученые. Ранее участие в NATO Innovation Challenge могли принимать представители исключительно государств-членов Альянса.

Хакатон собрал предложения от 40 команд, а в финал по результатам отбора попало 13 из них. Финалисты презентовали технологические решения для противодействия КАБам, среди которых дроны-перехватчики с искусственным интеллектом, рои дронов, технологии радиоэлектронной борьбы и радары с технологиями смены координат.

Победителем стала французская компания Alta Ares, которая представила разработку "Встроенный искусственный интеллект для распознавания, выявления и идентификации". Решение использует алгоритмы искусственного интеллекта для раннего выявления, быстрой идентификации и поддержки принятия решений в режиме реального времени.

Второе место заняла компания Tytan Technologies GmbH из Германии, а третье – французская команда ATREYD. Отдельный приз получила украинская команда с проектом РЕБ.

"Противодействие вражеским авиационным средствам остается одной из главных задач. Идеи предложенные командами имеют перспективу для решения этой проблемы. Будем сотрудничать, тестировать и испытывать отобранные технологии", – прокомментировал результаты заместитель министра обороны Украины Валерий Чуркин.

Экспертные учреждения НАТО протестируют предложенные технологии для подтверждения или опровержения заявленных возможностей. Финальным результатом исследований должна стать передача решений Украине для дальнейшего заключения контрактов с компаниями, которые докажут эффективность своих изделий и технологий. Быстрая имплементация и использование для противодействия угрозам от управляемых авиационных бомб – одна из приоритетных целей Министерства обороны и командования Воздушных сил ВСУ.

Ранее сообщалось, что Служба безопасности Украины системно отрабатывает удары по российским складам хранения КАБов . Эти управляемые авиабомбы – одна из самых главных проблем, с которой сталкиваются ВСУ на фронте.