Завершився хакатон НАТО у Польщі: які технології для боротьби з КАБами може отримати Україна

У Польщі на базі JATEC завершився 15-й хакатон NATO Innovation Challenge, присвячений пошуку ефективних рішень для протидії плануючим та керованим авіабомбам (КАБ) – одній з найбільших загроз війни в Україні. Переможцем стала французька компанія Alta Ares, яка презентувала розробку на базі ШІ.

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Про це повідомила пресслужба Міністерства оборони України.

Захід був організований Інноваційним хабом НАТО та Спільним центром НАТО-Україна JATEC. Цього року до участі в хакатоні вперше допустили українських інноваторів, розробників та науковців. Раніше участь в NATO Innovation Challenge могли брати представники виключно держав-членів Альянсу.

Хакатон зібрав пропозиції від 40 команд, а до фіналу, за результатами відбору, потрапило 13 з них. Фіналісти презентували технологічні рішення для протидії КАБам, серед яких дрони-перехоплювачі зі штучним інтелектом, рої дронів, технології радіоелектронної боротьби та радари з технологіями зміни координат.

Переможцем стала французька компанія Alta Ares, яка презентувала розробку "Вбудований штучний інтелект для розпізнавання, виявлення та ідентифікації". Рішення використовує алгоритми штучного інтелекту для раннього виявлення, швидкої ідентифікації та підтримки прийняття рішень у режимі реального часу.

Друге місце посіла компанія Tytan Technologies GmbH з Німеччини, а третє – французька команда ATREYD. Окремий приз отримала українська команда із проєктом РЕБ.

"Протидія ворожим авіаційним засобам залишається однією з головних задач. Ідеї запропоновані командами мають перспективу для вирішення цієї проблеми. Будемо співпрацювати, тестувати та випробовувати відібрані технології", – прокоментував результати заступник міністра оборони України Валерій Чуркін.

Експертні установи НАТО протестують запропоновані технології для підтвердження чи спростування заявлених можливостей. Фінальним результатом досліджень має стати передача рішень Україні для можливості подальшого укладання контрактів з компаніями, що доведуть ефективність своїх виробів та технологій. Швидка імплементація та використання задля протидії загрозам від керованих авіаційних бомб – одна з пріоритетних цілей Міністерства оборони та командування Повітряних сил ЗСУ.

Раніше повідомлялося, що Служба безпеки України системно відпрацьовує удари по російським складам зберігання КАБів. Ці керовані авіабомби - одна з найголовніших проблем, з якою стикаються ЗСУ на фронті.