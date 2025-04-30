- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
- Переключить язык
- Читати українською
Завладение более 98 млн грн: ВАКС вынес приговор по делу бывших должностных лиц "Укрзализныци"
30 апреля 2025 года коллегия судей Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) объявила обвинительный приговор четырем бывшим должностным лицам филиала "Центр транспортного сервиса "Лески" ПАО "Укрзализныця". Они признаны виновными в злоупотреблении служебным положением млн грн.
Об этом сообщает Национальное антикоррупционное бюро.
Следствием было установлено, что должностные лица документально оформили бестоварные операции по приобретению мазута флотского и дизельного горючего у ООО "Скала Терциум".
Приговором суда бывшие служащие признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, совершенные в особо крупных размерах) и ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст.
Вместе с тем суд освободил лиц от отбывания наказания по ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 УК Украины в связи с истечением сроков давности.
Из них двум обвиняемым изменена мера пресечения до вступления приговора в законную силу. Суд постановил взять лиц под стражу в зале суда. Еще к двум обвиняемым применены меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.
По информации Центра противодействия коррупции, речь идет о:
- Руслана Гусака, бывшего начальника филиала – ему дали до 9 лет лишения свободы с конфискацией имущества;
- Алексея Шевченко, бывшего главного инженера филиала – до 9 лет лишения свободы с полной конфискацией имущества;
- Валерия Вовка, бывшего первого заместителя руководителя Одесского отделения филиала ЦТС "Лески" — до 8 лет заключения с полной конфискацией имущества;
- Инна Дышлюк, бывший главный инженер отделения — до 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Кроме того, им запрещено занимать руководящие должности в течение 3 лет.
Решение Высшего антикоррупционного суда вступит в силу через месяц после сегодняшнего объявления, при отсутствии апелляционной жалобы в Апелляционную палату ВАКС.
Ранее НАБУ и САП закончили расследование трех случаев хищения средств "Укрзализныци". Дела касаются закупок кабелей, трансформаторов и денег. Речь идет о деятельности организованной преступной группы, которая была своеобразным "бэк-офисом" общества, неформально контролировала его деятельность и могла за определенный процент суммы закупок обеспечить победу в них нужных компаний.