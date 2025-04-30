Заволодіння понад 98 млн грн: ВАКС виніс вирок у справі колишніх службовців "Укрзалізниці"

30 квітня 2025 року колегія суддів Вищого антикорупційного суду (ВАКС) оголосила обвинувальний вирок чотирьом колишнім службовим особам філії "Центр транспортного сервісу "Ліски" ПАТ “Укрзалізниця”. Їх визнано винними у зловживанні службовим становищем та заволодінні коштами підприємства в особливо великих розмірах – 98,2 млн грн.

Про це повідомляє Національне антикорупційне бюро.

Слідством було встановлено, що посадовці документально оформили безтоварні операції з придбання мазуту флотського та дизельного пального у ТОВ "Скела Терциум". Фактично ж пальне не постачалося ані до поромів, для яких укладалися договори, ані до орендованих резервуарів.

Вироком суду колишніх службовців визнано винними у вчиненні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинені в особливо великих розмірах) та ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 (службове підроблення, вчинене групою осіб за попередньою змовою) Кримінального кодексу України.

Разом із тим суд звільнив осіб від відбування покарання за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України у звʼязку із закінченням строків давності.

З них двом обвинуваченим змінено запобіжний захід на тримання під вартою до набрання вироком законної сили. Суд ухвалив взяти осіб під варту в залі суду. Ще до двох обвинувачених застосовано запобіжні заходи у вигляді цілодобового домашнього арешту.

За інформацією Центра протидії корупції, йдеться про:

Руслана Гусака , колишнього начальника філії — йому дали до 9 років позбавлення волі з конфіскацією майна;

, колишнього начальника філії — йому дали до 9 років позбавлення волі з конфіскацією майна; Олексія Шевченка , колишнього головного інженера філії — до 9 років позбавлення волі з повною конфіскацією майна;

, колишнього головного інженера філії — до 9 років позбавлення волі з повною конфіскацією майна; Валерія Вовка , колишнього першого заступника керівника Одеського відділення філії ЦТС «Ліски» — до 8 років ув’язнення з повною конфіскацією майна;

, колишнього першого заступника керівника Одеського відділення філії ЦТС «Ліски» — до 8 років ув’язнення з повною конфіскацією майна; Інну Дишлюк, колишню головну інженерку відділення — до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Крім того, їм заборонено обіймати керівні посади протягом 3 років.

Рішення Вищого антикорупційного суду стане чинним через місяць після сьогоднішнього оголошення, за умови відсутності апеляційної скарги до Апеляційної палати ВАКС.

Раніше НАБУ та САП закінчили розслідування трьох випадків розкрадання коштів "Укрзалізниці". Справи стосуються закупівель кабелів, трансформаторів та відмивання грошей. Йдеться про діяльність організованої злочинної групи, яка була своєрідним "бек-офісом" товариства, неформально контролювала його діяльність та могла за певний відсоток від суми закупівель забезпечити перемогу у них потрібних компаній.