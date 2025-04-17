Зеленский подписал евроинтеграционный закон о хмеле: детали

Президент Украины Владимир Зеленский 16 апреля подписал евроинтеграционный закон №4341-IX "О хмеле и хмелепродуктах". Документом предусмотрено установление четких правил прослеживаемости хмеля на всех этапах производства, а также ответственность за нарушение.

Об этом сообщила пресс-служба Верховной Рады Украины.

В пояснительной записке документа говорится, что, начиная с 2012 года, хмель в Украине выращивается только в четырех областях, хотя еще в 2004–2005 годах насчитывалось 9 регионов-производителей хмеля. Хмелеводство исчезло в Черниговской, Киевской, а затем и в Луганской, Волынской и Винницкой областях. Количество действующих хозяйств сократилось с 60 до 19. В то же время несоответствие законодательства Украины в части проверки соответствия минимальным рыночным требованиям к хмелю и хмелепродуктам существенно ограничивает дальнейшую возможность экспорта сырья в страны ЕС, даже в случае увеличения объемов производства.

Закон будет способствовать гармонизации украинского законодательства с европейскими стандартами в сфере хмелеводства. Документом предусмотрено установление четких правил прослеживаемости хмеля на всех этапах производства; введение сертификации и маркировки соответствующей продукции и усиление контроля и ответственности за нарушение.

Кроме того, законом определены органы исполнительной власти, осуществляющие государственное управление в области хмеля и хмелепродуктов, их полномочия, а также определены права и обязанности юридических лиц, осуществляющих деятельность по сертификации хмеля и хмелепродуктов.

Реализация закона будет способствовать развитию отрасли, повышению качества хмелепродуктов и созданию прозрачного рынка, что в свою очередь откроет новые возможности для экспорта и привлечения инвестиций.

Напомним, 7 апреля Владимир Зеленский подписал законопроект №12089, усиливающий защиту прав добросовестного приобретателя. Целью этого закона является улучшение правовой ситуации для лиц, приобретающих имущество добросовестно, гарантируя им дополнительные правовые механизмы для защиты своих прав в случае спорных ситуаций или претензий со стороны третьих лиц.