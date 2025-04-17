Зеленський підписав євроінтеграційний закон про хміль: деталі

Президент України Володимир Зеленський 16 квітня підписав євроінтеграційний закон № 4341-IX "Про хміль та хмелепродукти". Документом передбачено встановлення чітких правил простежуваності хмелю на всіх етапах виробництва, а також відповідальність за порушення.

Про це повідомила пресслужба Верховної Ради України.

У пояснювальній записці до документу йдеться, що, починаючи з 2012 року, хміль в Україні вирощується лише у чотирьох областях, хоча ще у 2004–2005 роках налічувалося 9 регіонів-виробників хмелю. Хмелярство зникло у Чернігівській, Київській, а потім і у Луганській, Волинській та Вінницькій областях. А кількість діючих господарств скоротилася із 60 до 19. Водночас невідповідність законодавства України в частині перевірки відповідності мінімальним ринковим вимогам до хмелю та хмелепродуктів суттєво обмежує подальшу можливість експорту сировини до країн ЄС, навіть у разі збільшення обсягів виробництва.

Закон сприятиме гармонізації українського законодавства з європейськими стандартами у сфері хмелярства. Документом передбачено встановлення чітких правил простежуваності хмелю на всіх етапах виробництва; запровадження сертифікації та маркування відповідної продукції та посилення контролю і відповідальності за порушення.

Крім того, законом визначено органи виконавчої влади, що здійснюють державне управління у галузі хмелю та хмелепродуктів, їхні повноваження, а також визначено права та обов’язки юридичних осіб, які провадять діяльність з сертифікації хмелю та хмелепродуктів.

Реалізація закону сприятиме розвитку галузі, підвищенню якості хмелепродуктів і створенню прозорого ринку, що, своєю чергою, відкриє нові можливості для експорту та залучення інвестицій.

Нагадаємо, 7 квітня Володимир Зеленський підписав законопроєкт №12089, який посилює захист прав добросовісного набувача. Цей закон має на меті покращити правову ситуацію для осіб, які набувають майно добросовісно, гарантуючи їм додаткові правові механізми для захисту своїх прав у випадку спірних ситуацій або претензій з боку третіх осіб.