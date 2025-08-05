Зеленский поручил дать бригадам больше денег и возможностей на закупку дронов и пикапов

Президент Владимир Зеленский поручил существенно увеличить прямое финансирование бригад на закупку беспилотников, а также заявил о необходимости упростить процедуры закупки пикапов.

Об этом пишет Delo.ua со ссылкой на сообщение главы государства в телеграм-канале.

Относительно дронов он отметил, что деньги на увеличение прямого финансирования бригад на такие закупки есть.

Еще один важный шаг, о котором говорят в большинстве бригад, – это "существенно больше возможностей покупать пикапы" .

"То есть должно быть упрощение процедур и прямое финансирование для подразделений так же, как на закупку дронов. Должна быть реальная возможность у наших воинов покупать именно те машины, которые им нужны, именно так, как это будет наиболее быстро", - говорится в сообщении Зеленского.

Также он отметил необходимость получать "больше именно реального боевого опыта этой войны при подготовке воинов" .

Следующим пунктом он отметил важность расширения программы "18-24". " Обсудили сегодня некоторые варианты, включая увеличение возраста и обстоятельств, при которых может быть заключен именно такой формат контракта. Министерство обороны, Генеральный штаб и команда Офиса должны представить обществу детали", - сообщил президент.

Напоследок Зеленский поручил максимально сократить документооборот, количество различных подписей и согласований в решениях о награждении бойцов – "надо цифровизировать и эту сферу тоже".

"Время на представление путей реализации этих решений совещаний и Ставки - до понедельника. В понедельник ожидаю от секретаря СНБО, Министерства обороны, главнокомандующего, Генерального штаба и команды Офиса докладов о выполнении", - отметил он.

Напомним, в начале августа Министерство обороны утвердило решение о существенном перераспределении бюджетных средств на укрепление Сил обороны. В рамках выполнения решения Ставки верховного главнокомандующего на нужды войска направляется более 9 млрд грн.