Зеленський доручив дати бригадам більше грошей та можливостей на закупівлю дронів і пікапів

Президент Володимир Зеленський доручив суттєво збільшити пряме фінансування бригад на закупівлю безпілотників, а також заявив про необхідність спростити процедури щодо закупівлі пікапів.

Про це пише Delo.ua з посиланням на повідомлення глави держави в телеграм-каналі.

Щодо дронів, він зазначив, що гроші на збільшення прямого фінансування бригад на такі закупівлі є.

Ще один важливий крок, про який кажуть у більшості бригад, – це "значно більше можливостей купувати пікапи".

"Тобто має бути спрощення процедур і пряме фінансування для підрозділів так само, як на закупівлю дронів. Має бути реальна можливість у наших воїнів купувати саме ті машини, які їм потрібні, саме так, як це буде найбільш швидко", – йдеться у повідомленні Зеленського.

Також він наголосив на необхідності отримувати "більше саме реального бойового досвіду цієї війни при підготовці воїнів".

Наступним пунктом він зазначив важливість розширення програми "18-24". "Обговорили сьогодні деякі варіанти, включно зі збільшенням віку та обставин, за яких може бути укладений саме такий формат контракту. Міністерство оборони, Генеральний штаб і команда Офісу мають представити суспільству деталі", – повідомив президент.

Наостанок Зеленський доручив максимально скоротити документообіг, кількість різноманітних підписів і погоджень у рішеннях про нагородження бійців – "треба цифровізувати й цю сферу також".

"Час на представлення шляхів реалізації цих рішень нарад і Ставки – до понеділка. У понеділок очікую від секретаря РНБО, Міністерства оборони, головнокомандувача, Генерального штабу та команди Офісу доповідей про виконання", – зазначив він.

Нагадаємо, на початку серпня Міністерство оборони затвердило рішення про суттєвий перерозподіл бюджетних коштів на зміцнення Сил оборони. У межах виконання рішення Ставки верховного головнокомандувача на потреби війська спрямовується понад 9 млрд грн.