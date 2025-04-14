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Зеленский пригласил Трампа посетить Украину перед "любыми решениями" и вспомнил об уменьшении поддержки США

Президент Украины Владимир Зеленский
Президент посетил мемориал на детской площадке в Кривом Роге / Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский предложил президенту США Дональду Трампу приехать в Украину, прежде чем тот примет какие-либо решения или сформирует планы по переговорам о прекращении огня в Украине.

Об этом он заявил в интервью CBS News.

Президент подчеркнул, что будет рад встретить Трампа в Украине, чтобы он мог "понять, что здесь происходит".

"Пожалуйста, перед любыми решениями, любыми планами по переговорам, приезжайте и посмотрите на людей, гражданских, воинов, больницы, церкви, раненых или погибших детей. Приезжайте, посмотрите, и тогда будем двигаться с планом, как закончить войну. Вы поймете с. кой актеров на улицах. Вы можете отправиться именно туда, куда хотите, в любой подвергшийся атакам», — сказал он.

Украинский президент напомнил, что при администрации Трампа поддержка США резко сократилась. В прошлом месяце Белый дом объявил о частичном прекращении огня, но оно не произошло, а теперь Трамп заявляет о своем растущем раздражении в отношении Путина.

"Во время своей президентской кампании Трамп хвастался, что закончит войну ко дню инаугурации. Зато в Вербное воскресенье российские ракеты ударили по украинскому городу Сумы - погибли по меньшей мере 32 мирных жителя, в том числе двое детей (на момент публикации количество жертв возросло до 34 - ред.)", - подчеркнул Зеленский.

Президент подчеркнул, что российскому диктатору Путину нельзя доверять и добавил, что он "много раз" говорил об этом Дональду Трампу.

"Путину нельзя доверять. Я много раз говорил об этом президенту Трампу. Так что когда вы спрашиваете, почему не работает режим прекращения огня – вот почему. Путин никогда не хотел прекращения войны, никогда не хотел, чтобы мы были независимыми. Он хочет нас полностью уничтожить – наш суверенитет и наш народ", — отметил Зеленский.

Он напомнил, что войска РФ уже оккупировали около 20% территории Украины. Фронт протяженностью 965 км – это как окопная война времен Первой мировой, только с дронами. По разным данным, потери русской армии составляют около 200 000 погибших.

Также Зеленский добавил, что Путин потратил $1 трлн на финансирование войны, и присоединившиеся к войне интересанты не захотят останавливаться.

"Три страны уже вовлечены в эту войну. И будут привлечены другие. Или будет привлечено больше войск из этих стран, если эту войну не остановить. В этой войне сегодня участвуют интересанты. На этом начали зарабатывать деньги северокорейцы, китайцы, иранцы. И когда война продолжается, и тратятся миллиарды, а Путин уже потратил более 1 триллиона долларов на эту войну, то эти страны не захотят останавливаться", - сказал президент.

Напомним, 11 апреля представители Украины и США провели "напряженные" переговоры, посвященные инициативе Вашингтона по получению доступа к минеральным ресурсам Украины. Последний проект соглашения предусматривает предоставление Соединенным Штатам привилегированного доступа к украинским месторождениям полезных ископаемых.

Автор:
Татьяна Бессараб