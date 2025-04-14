Зеленський запросив Трампа відвідати Україну перед "будь-якими рішеннями" і згадав про зменшення підтримки США

Президент України Володимир Зеленський запропонував президенту США Дональду Трампу приїхати в Україну, перш ніж той прийме будь-які рішення чи сформує плани щодо переговорів про припинення вогню в Україні.

Про це він заявив в інтерв'ю CBS News.

Президент наголосив, що буде радий зустріти Трампа в Україні, аби він міг "зрозуміти, що тут відбувається".

"Будь ласка, перед будь-якими рішеннями, будь-якими планами щодо переговорів, приїжджайте і подивіться на людей, цивільних, воїнів, лікарні, церкви, поранених або загиблих дітей. Приїдьте, подивіться, і тоді будемо рухатися з планом, як закінчити війну. Ви зрозумієте, з ким ви маєте справу. Ви зрозумієте, що зробив Путін. Це не буде театр з підготовкою акторів на вулицях. Ви можете відправитися саме туди, куди хочете, в будь-яке місто, яке зазнало атак", - сказав він.

Український президент нагадав, що за адміністрації Трампа підтримка США різко скоротилася. Минулого місяця Білий дім оголосив про часткове припинення вогню, але воно не відбулося, а тепер Трамп заявляє про своє зростаюче роздратування щодо Путіна.

"Під час своєї президентської кампанії Трамп хвалився, що закінчить війну до дня інавгурації. Натомість у Вербну неділю російські ракети вдарили по українському місту Суми - загинули щонайменше 32 мирних жителі, у тому числі двоє дітей (на момент публікації кількість жертв зросла до 34 – ред.)", - наголосив Зеленський.

Президент підкреслив, що російському диктатору Путіну не можна довіряти й додав, що він "багато разів" говорив про це Дональду Трампу.

"Путіну не можна довіряти. Я багато разів говорив про це президенту Трампу. Тож коли ви питаєте, чому не працює режим припинення вогню – ось чому. Путін ніколи не хотів припинення війни, ніколи не хотів, щоб ми були незалежними. Він хоче нас повністю знищити – наш суверенітет і наш народ", - зауважив Зеленський.

Він нагадав, що війська РФ вже окупували близько 20% території України. Фронт протяжністю 965 км - це як окопна війна часів Першої світової, тільки з дронами. За різними даними, втрати російської армії становлять близько 200 000 загиблих.

Також Зеленський додав, що Путін витратив $1 трлн на фінансування війни, і інтересанти, які доєднались до війни, не захочуть зупинятися.

"Три країни вже втягнуті в цю війну. І будуть залучені інші. Або буде залучено більше військ з цих країн, якщо цю війну не зупинити. У цій війні сьогодні беруть участь інтересанти. На цьому почали заробляти гроші північнокорейці, китайці, іранці. І коли війна триває, і витрачаються мільярди, а Путін вже витратив понад 1 трильйона доларів на цю війну, то ці країни не захочуть зупинятися", - сказав президент.

Нагадаємо, 11 квітня представники України та США провели "напружені" переговори, присвячені ініціативі Вашингтона щодо отримання доступу до мінеральних ресурсів України. Останній проєкт угоди передбачає надання Сполученим Штатам привілейованого доступу до українських родовищ корисних копалин.