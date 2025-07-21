Зеленский требует аудита оборонных соглашений и четких сроков реализации

Президент Владимир Зеленский поручил министру обороны Денису Шмыгалю и секретарю СНБО Рустему Умерову подготовить доклад по аудиту соглашений с международными партнерами о поставках оружия.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Офиса президента.

Украина проверяет соглашения об оружии с партнерами

В ходе официального представления нового министра обороны Дениса Шмыгаля президент Владимир Зеленский поручил провести аудит всех соглашений с международными партнерами по поставкам оружия и совместного производства. В течение 10 дней министр обороны должен предоставить вместе с секретарем СНБО Рустемом Умеровым доклад по конкретным срокам реализации договоренностей.

Кроме того, были выделены основные приоритеты:

Партнерские соглашения под контролем. Уже подписаны сотни договоренностей об оружии, инвестициях и кооперации. Президент настаивает на четком анализе и выполнении всех обязательств.

Главная цель — адекватный ответ на удары врага. Украина должна усилить оборонную способность в ответ на растущие угрозы.

В приоритете – дроны-перехватчики. Уже на этой неделе планируется заключить все контракты на эффективные перехватчики. Часть соглашений уже подписана, остальные должны завершить в ближайшие дни.

Операторы дронов и инфраструктура. Необходимо подготовить персонал и обеспечить полную поддержку инфраструктуры.

Ежедневные атаки "шахедов" - вызов. Хотя перехват уже работает, количество успешных избиений нужно существенно увеличить.

Полное обеспечение армии. Задача — закрыть 100% потребностей армейской авиации, воздушных сил и подразделений, защищающих города и села.

Усиление ударных возможностей. Украинские дроны должны и дальше поражать цели на территории России.

Развитие собственного ОПК. В течение следующих шести месяцев доля украинского оружия в Силах обороны должна вырасти до 50%.

Международное сотрудничество. Украина активизирует взаимодействие с партнерами, в частности, в формате "Рамштайн".

Приоритеты – четкость и эффективность .Руководители оборонной сферы должны понимать потребности, дефициты и сильные стороны производства, чтобы сконцентрировать ресурсы на ключевых направлениях.

Напомним, 17 июля Верховная Рада проголосовала о назначении бывшего главы Кабмина Дениса Шмыгаля на должность министра обороны, которую до этого занимал Рустем Умеров.