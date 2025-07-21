Зеленський вимагає аудит оборонних угод і чіткі терміни реалізації

Президент Володимир Зеленський доручив міністру оборони Денису Шмигалю та секретарю РНБО Рустему Умєрову підготувати доповідь щодо аудиту угод із міжнародними партнерами про постачання зброї.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Офісу президента.

Україна перевіряє угоди про зброю з партнерами

Під час офіційного представлення нового міністра оборони Дениса Шмигаля президент Володимир Зеленський доручив провести аудит усіх угод із міжнародними партнерами щодо постачання зброї та спільного виробництва. Упродовж 10 днів міністр оборони має надати разом із секретарем РНБО Рустемом Умєровим доповідь із конкретними термінами реалізації домовленостей.

Крім того, було виділено основні пріоритети:

Партнерські угоди під контролем. Уже підписано сотні домовленостей про зброю, інвестиції та кооперацію. Президент наполягає на чіткому аналізі та виконанні всіх зобов’язань.

Уже підписано сотні домовленостей про зброю, інвестиції та кооперацію. Президент наполягає на чіткому аналізі та виконанні всіх зобов’язань. Головна мета — адекватна відповідь на удари ворога. Україна має посилити оборонну спроможність у відповідь на зростаючі загрози.

Україна має посилити оборонну спроможність у відповідь на зростаючі загрози. У пріоритеті — дрони-перехоплювачі . Уже цього тижня планується укласти всі контракти на ефективні перехоплювачі. Частину угод уже підписано, решту мають завершити найближчими днями.

. Уже цього тижня планується укласти всі контракти на ефективні перехоплювачі. Частину угод уже підписано, решту мають завершити найближчими днями. Оператори дронів та інфраструктура. Необхідно підготувати персонал і забезпечити повну підтримку інфраструктури.

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Нагадаємо, 17 липня Верховна Рада проголосувала про призначення колишнього очільника Кабміну Дениса Шмигаля на посаду міністра оборони, яку до цього обіймав Рустем Умєров.