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Зеленский внес в Раду законопроекты о продлении военного положения и мобилизации: к какой дате
Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроекты о продлении военного положения и мобилизации еще на три месяца.
Как пишет Dilo, соответствующие законопроекты №16182 и №16183 зарегистрированы в Верховной Раде 26 октября.
Срок действия военного положения и общей мобилизации предлагается продлить на 90 дней с 31 октября по 29 января 2027 года.
До этого военное положение продолжали:
- с 24 февраля по 25 мая 2022 года;
- с 25 мая по 23 августа 2022 года;
- с 23 августа по 21 ноября 2022 года;
- с 21 ноября по 19 февраля 2023 года;
- с 19 февраля по 20 мая 2023 года;
- с 20 мая по 18 августа 2023 года;
- с 18 августа по 15 ноября 2023 года;
- с 15 ноября по 14 февраля 2024 года;
- 3 14 февраля до 13 мая 2024 года;
- с 13 мая по 11 августа 2024 года;
- с 11 августа по 10 ноября 2024 года;
- с 10 ноября по 7 февраля 2025;
- с 7 февраля 2025 года до 9 мая 2025 года;
- с 9 мая 2025 года до 6 августа 2025 года.
- 7 августа 2025 до 5 ноября 2025 ;
- с 5 ноября 2025 года по 3 февраля 2026 года ;
- с 3 февраля 2026 года до 4 мая 2026 года;
- с 4 мая 2026 г. до 2 августа 2026 г.;
- со 2 августа 2026 года по 31 октября 2026 года.
Ранее Зеленский заявлял, что он не будет после начала возможного перемирия упразднять военное положение и мобилизацию в Украине, а сделает это только после получения гарантий безопасности.
Военное положение - что нужно знать
Во время действия особого правового режима в Украине могут устанавливаться ограничения на свободу передвижения как граждан Украины, так и иностранцев и лиц без гражданства.
В частности, в период комендантского часа запрещено пребывание на улицах и в общественных местах без соответствующих пропусков или документов, подтверждающих право на передвижение.
У граждан и бизнеса могут конфисковать вещи на нужды армии. К примеру, в Украине уже проводили национализацию ряда компаний, мотивируя это необходимостью обеспечивать потребности армии.
Во время военного положения власть может прибегать и к другим ограничениям и вводить:
- запрет на массовые мероприятия и забастовки;
- проверку документов у граждан;
- запрет на распространение информации, которая может "дестабилизировать обстановку";
- особое регулирование связи и интернета;
- эвакуацию людей из мест, небезопасных для проживания.
В то же время даже во время действия военного положения запрещено ограничивать права и свободы человека и гражданина, предусмотренные ч. 2 ст. 64 Конституции Украины.