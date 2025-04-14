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Земельные аукционы 14 апреля принесли государству более 8 миллионов гривен

земля, аукцион
Ожидаемый экономический эффект составляет 10 млн грн / Freepik

14 апреля 2025 года в системе Prozorro.Продажи состоялось 10 успешных земельных аукционов, в результате которых государственный и местные бюджеты получат 8,3 млн грн, не считая НДС.

Об этом сообщил глава минагрополитики Виталий Коваль.

С учетом налога ожидаемый экономический эффект составляет 10 млн грн.

На торги были выставлены земельные участки общей площадью 287,42 гектара, расположенные в Житомирской, Закарпатской, Киевской и Харьковской областях.

Участие в торгах приняли 30 заявителей, активно соревновавшихся за право субаренды.

Суммарная стартовая стоимость субаренды составила 1 млн. грн., однако в процессе торгов выросла в восемь раз. Средняя цена одного гектара по результатам аукционов – 29 097 грн.

Самым дорогим лотом стал участок в Харьковской области площадью 99,94 гектара. Пять участников торговались за право аренды, подняв стартовую стоимость в 7,3 раза. Финальная цена субаренды составила 3,5 млн грн, что равняется 35 708 грн за гектар.

По итогам очередной недели онлайн-аукционов в системе Prozorro.Продажи, государство получило 37,3 млн грн от субаренды   сельскохозяйственных земель, еще 7,4 млн. грн. дополнительно поступит в виде НДС. Общий потенциальный экономический эффект может составить 44,7 млн. гривен.

Автор:
Татьяна Гойденко