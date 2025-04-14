Земельні аукціони 14 квітня принесли державі понад 8 мільйонів гривень

14 квітня 2025 року в системі Prozorro.Продажі відбулося 10 успішних земельних аукціонів, у результаті яких державний та місцеві бюджети отримають 8,3 млн грн, не враховуючи ПДВ.

Про це повідомив очільник мінагрополітики Віталій Коваль.

З урахуванням податку очікуваний економічний ефект сягає 10 млн грн.

На торги було виставлено земельні ділянки загальною площею 287,42 гектара, розташовані в Житомирській, Закарпатській, Київській та Харківській областях.

Участь у торгах взяли 30 заявників, які активно змагалися за право суборенди.

Сумарна стартова вартість суборенди становила 1 млн грн, однак у процесі торгів зросла у вісім разів. Середня ціна одного гектара за результатами аукціонів — 29 097 грн.

Найдорожчим лотом стала ділянка на Харківщині площею 99,94 гектара. П’ять учасників торгувалися за право її оренди, піднявши стартову вартість у 7,3 рази. Фінальна ціна суборенди склала 3,5 млн грн, що дорівнює 35 708 грн за гектар.

Додамо, за підсумками чергового тижня онлайн-аукціонів у системі Prozorro.Продажі, держава отримала 37,3 млн грн від суборенди сільськогосподарських земель, ще 7,4 млн грн додатково надійде у вигляді ПДВ. Загальний потенційний економічний ефект може скласти 44,7 млн гривень.