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Житомирская фабрика носков отреагировала на слухи о закрытии
Бренд "Легкая Хода Житомир" официально опроверг слухи о закрытии житомирской фабрики, которая производит носки.
Как пишет Delo.ua, об этом компания сообщила в Threads .
Там заявили, что слухи о "закрытии" оказались преувеличенными.
В "Легкая Хода Житомир" рассказали, что:
- переехали на новое производство,
- настроили современные станки,
- запустили кучу стильных новинок.
Компания сделала официальное заявление после того, как один из пользователей социальной сети написал, что до него дошли новости о закрытии предприятия.
О житомирских носках
Житомирская чулочная фабрика (известная по бренду "Легкая Хода") - легендарное украинское предприятие по производству носков и колготок, основанное еще в 1935 году. Несмотря на масштабные изменения последних лет и снос старых исторических построек в 2021 году, производство не закрылось, а успешно работает на новой площадке.
Бренд прошел модернизацию и продолжает выпускать сотни тысяч пар качественных трикотажных изделий ежемесячно
Понятие "житомирские носки" давно превратилось в стойкий украинский интернет-мем и синоним народного массового продукта.
Напомним, украинская компания "ТК-Домашний текстиль" расширила географию экспорта и уже отправила в Румынию первую партию всевозможных комплектов постельного белья.