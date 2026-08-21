Житомирская фабрика носков отреагировала на слухи о закрытии

Бренд "Легкая Хода Житомир" официально опроверг слухи о закрытии житомирской фабрики, которая производит носки.

Как пишет Delo.ua, об этом компания сообщила в Threads .

Там заявили, что слухи о "закрытии" оказались преувеличенными.

В "Легкая Хода Житомир" рассказали, что:

переехали на новое производство,

настроили современные станки,

запустили кучу стильных новинок.

Компания сделала официальное заявление после того, как один из пользователей социальной сети написал, что до него дошли новости о закрытии предприятия.

О житомирских носках

Житомирская чулочная фабрика (известная по бренду "Легкая Хода") - легендарное украинское предприятие по производству носков и колготок, основанное еще в 1935 году. Несмотря на масштабные изменения последних лет и снос старых исторических построек в 2021 году, производство не закрылось, а успешно работает на новой площадке.

Бренд прошел модернизацию и продолжает выпускать сотни тысяч пар качественных трикотажных изделий ежемесячно

Понятие "житомирские носки" давно превратилось в стойкий украинский интернет-мем и синоним народного массового продукта.

Напомним, украинская компания "ТК-Домашний текстиль" расширила географию экспорта и уже отправила в Румынию первую партию всевозможных комплектов постельного белья.