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Житомирська фабрика шкарпеток відреагувала на чутки про закриття
Бренд "Легка Хода Житомир" офіційно спростував чутки про закриття житомирської фабрики, яка виготовляє шкарпетки.
Як пише Delo.ua, про це компанія повідомила в Threads.
Там заявили, що чутки про "закриття" виявилися перебільшеними.
Натомість у "Легка Хода Житомир" розповіли, що:
- переїхали на нове виробництво,
- налаштували сучасні верстати,
- запустили купу стильних новинок.
Компанія зробила офіційну заяву після того, як один з користувачів соціальної мережі написав, що до нього дійшли новини про закриття підприємства.
Про житомирські шкарпетки
Житомирська панчішна фабрика (відома за брендом "Легка Хода") — легендарне українське підприємство з виробництва шкарпеток та колготок, засноване ще у 1935 році. Попри масштабні зміни останніх років та знесення старих історичних будівель у 2021 році, виробництво не закрилося, а успішно працює на новому майданчику.
Бренд пройшов модернізацію та продовжує випускати сотні тисяч пар якісних трикотажних виробів щомісяця
Поняття "житомирські шкарпетки" давно перетворилося на стійкий український інтернет-мем та синонім народного масового продукту.
Нагадаємо, українська компанія "ТК-Домашній текстиль" розширила географію експорту і вже відправила до Румунії першу партію різноманітних комплектів постільної білизни.