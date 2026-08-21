Житомирська фабрика шкарпеток відреагувала на чутки про закриття

Бренд "Легка Хода Житомир" офіційно спростував чутки про закриття житомирської фабрики, яка виготовляє шкарпетки.

Як пише Delo.ua, про це компанія повідомила в Threads.

Там заявили, що чутки про "закриття" виявилися перебільшеними.

Натомість у "Легка Хода Житомир" розповіли, що:

переїхали на нове виробництво,

налаштували сучасні верстати,

запустили купу стильних новинок.

Компанія зробила офіційну заяву після того, як один з користувачів соціальної мережі написав, що до нього дійшли новини про закриття підприємства.

Про житомирські шкарпетки

Житомирська панчішна фабрика (відома за брендом "Легка Хода") — легендарне українське підприємство з виробництва шкарпеток та колготок, засноване ще у 1935 році. Попри масштабні зміни останніх років та знесення старих історичних будівель у 2021 році, виробництво не закрилося, а успішно працює на новому майданчику.

Бренд пройшов модернізацію та продовжує випускати сотні тисяч пар якісних трикотажних виробів щомісяця

Поняття "житомирські шкарпетки" давно перетворилося на стійкий український інтернет-мем та синонім народного масового продукту.

Нагадаємо, українська компанія "ТК-Домашній текстиль" розширила географію експорту і вже відправила до Румунії першу партію різноманітних комплектів постільної білизни.