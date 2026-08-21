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Житомирська фабрика шкарпеток відреагувала на чутки про закриття

шкарпетки
Поняття "житомирські шкарпетки" давно перетворилося на стійкий український інтернет-мем. Фото: Легка Хода Житомир/facebook.com

Бренд "Легка Хода Житомир" офіційно спростував чутки про закриття житомирської фабрики, яка виготовляє шкарпетки. 

Як пише Delo.ua, про це компанія повідомила в Threads.

Там заявили, що чутки про "закриття" виявилися перебільшеними.

Натомість у "Легка Хода Житомир" розповіли, що:

  • переїхали на нове виробництво, 
  • налаштували сучасні верстати, 
  • запустили купу стильних новинок.

Компанія зробила офіційну заяву після того,  як один з користувачів соціальної мережі написав, що до нього дійшли новини про закриття підприємства.

Фото 2 — Житомирська фабрика шкарпеток відреагувала на чутки про закриття

Про житомирські шкарпетки

Житомирська панчішна фабрика (відома за брендом "Легка Хода") — легендарне українське підприємство з виробництва шкарпеток та колготок, засноване ще у 1935 році. Попри масштабні зміни останніх років та знесення старих історичних будівель у 2021 році, виробництво не закрилося, а успішно працює на новому майданчику.

Бренд пройшов модернізацію та продовжує випускати сотні тисяч пар якісних трикотажних виробів щомісяця 

  Поняття "житомирські шкарпетки" давно перетворилося на стійкий український інтернет-мем та синонім народного масового продукту.

Нагадаємо, українська компанія "ТК-Домашній текстиль" розширила географію  експорту і вже відправила до Румунії першу партію різноманітних комплектів постільної білизни.

Автор:
Світлана Манько

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