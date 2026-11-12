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Категория
Оборонная промышленность
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Дешевый дрон не означает дешевое сбитие: сколько на самом деле стоит перехват "Шахеда"

Закупочная цена дрона-перехватчика не равна фактической стоимости уничтожения российского "Шахеда"
Для скоростных реактивных целей разрабатывают более дорогие системы перехвата. Фото: Нацполиция

Закупочная цена дрона-перехватчика не равна фактической стоимости уничтожения российского "Шахеда". Если учесть неудачные попытки, работу радаров, связь и содержание подразделений, успешный перехват может стоить в несколько раз дороже самого беспилотника.

Об этом говорится в статье Dilo "Реактивные "Шахеды" меняют цену защиты: сколько стоит один успешный перехват".

К примеру, украинский Sting для перехвата обычных "Шахедов" стоил около $2500. Для скоростных реактивных целей разрабатывают более дорогие системы: стоимость перехватчика Griffen оценивали менее чем в $10 тыс., а для новых малых зенитных ракет установили ценовой предел в $20 тыс.

Однако более дешевый боеприпас не всегда означает более экономную защиту. Если для 100 подтвержденных сбитий реактивных "Шахедов" подразделение потратит 200 перехватчиков по $10 тыс., а затраты на выявление целей, дежурство и обслуживание составят еще $400 тыс., общий счет составит $2,4 млн.

В таком условном сценарии одна успешное сбитие обойдется в $24 тыс. Если вместо дронов использовать малые ракеты по $20 тыс. при том же количестве пусков, стоимость вырастет до $44 тыс. за цель.

Это иллюстративный расчет, а не фактическая средняя стоимость перехватов в Силах обороны. Реальная экономика зависит, прежде всего, от результативности средства и количества попыток.

Если одна более дорогая ракета уничтожает цель с первой попытки, а более дешевых дронов нужно использовать три, ракета может оказаться экономически более выгодной.

Напомним, как Украина сформировала рынок дронов-перехватчиков и почему стоимость отдельного беспилотника не отражает полную цену работы противовоздушной обороны.

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