- Категория
- Оборонная промышленность
- Дата публикации
-
- Добавить Dilo.ua как предпочитаемый источник в Google
Дешевый дрон не означает дешевое сбитие: сколько на самом деле стоит перехват "Шахеда"
Закупочная цена дрона-перехватчика не равна фактической стоимости уничтожения российского "Шахеда". Если учесть неудачные попытки, работу радаров, связь и содержание подразделений, успешный перехват может стоить в несколько раз дороже самого беспилотника.
Об этом говорится в статье Dilo "Реактивные "Шахеды" меняют цену защиты: сколько стоит один успешный перехват".
К примеру, украинский Sting для перехвата обычных "Шахедов" стоил около $2500. Для скоростных реактивных целей разрабатывают более дорогие системы: стоимость перехватчика Griffen оценивали менее чем в $10 тыс., а для новых малых зенитных ракет установили ценовой предел в $20 тыс.
Однако более дешевый боеприпас не всегда означает более экономную защиту. Если для 100 подтвержденных сбитий реактивных "Шахедов" подразделение потратит 200 перехватчиков по $10 тыс., а затраты на выявление целей, дежурство и обслуживание составят еще $400 тыс., общий счет составит $2,4 млн.
В таком условном сценарии одна успешное сбитие обойдется в $24 тыс. Если вместо дронов использовать малые ракеты по $20 тыс. при том же количестве пусков, стоимость вырастет до $44 тыс. за цель.
Это иллюстративный расчет, а не фактическая средняя стоимость перехватов в Силах обороны. Реальная экономика зависит, прежде всего, от результативности средства и количества попыток.
Если одна более дорогая ракета уничтожает цель с первой попытки, а более дешевых дронов нужно использовать три, ракета может оказаться экономически более выгодной.
Напомним, как Украина сформировала рынок дронов-перехватчиков и почему стоимость отдельного беспилотника не отражает полную цену работы противовоздушной обороны.