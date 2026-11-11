Реактивные "Шахеды" изменяют цену защиты: сколько стоит один успешный перехват

В ночь на 10 ноября 2026 года Россия запустила по Украине 162 беспилотника, в том числе 96 реактивных "Шахедов". По сравнению с предыдущей ночью общее количество дронов сократилось почти вдвое, а реактивных было всего на девять меньше. Их доля выросла с трети почти до 60%.

Реактивные дроны оставляют ПВО меньше времени, чтобы выявить и перехватить цель. Чтобы удешевить их ущерб, Минобороны, Минцифры и Brave1 30 октября объявили грантовые конкурсы. По условиям Brave1, на разработку управляемых ракет "воздух - воздух" можно получить до 75 млн грн, на разработку радаров - до 100 млн грн. В ноябре анонсировали отдельный конкурс на турбореактивные двигатели с финансированием до 350 млн грн на разработку.

Dilo проанализировало, как с 2022 года изменилась цена перехвата дронов и ракет, где более дешевые средства помогают беречь дефицитные ракеты Patriot и сколько Украине и ее партнерам может стоить защита неба в 2027 году.

От зенитной ракеты до дрона за $2 500

2022 год. В начале массированных атак Украина опиралась на существующие зенитные комплексы, авиацию и мобильные огневые группы. В ноябре Пентагон подтвердил передачу первых двух комплексов NASAMS. Ракета AIM-120, которую может применять NASAMS, в закупочных документах Воздушных сил США за 2022 финансовый год стоила около $960 тыс. Это ориентир стоимости боеприпаса. Открытого ряда фактических расходов Украины на одно ущерб по годам нет.

2023 и 2024 годы. Мобильные группы и зенитные установки Gepard позволили сбивать часть дронов пушечным и пулеметным огнем. Германия заказала 300 тыс. боеприпасов для Gepard за 168 млн евро — в среднем 560 евро за снаряд в рамках контракта. Цена ущерба зависит от расхода снарядов и стоимости работы экипажа. Масштаб расходов на обеспечение показывает проект фонда "Вернись живым" на 330 млн грн, который финансировал связь и мобильные командные пункты для ПВО.

2025 год. Украина начала массово закупать дроны для перехвата обычных "Шахедов". Украинский Sting от оборонной компании "Дикі Шершні" стоил около $2 500, сообщало издание Business Insider. В декабре Минобороны отчитывалось о поставках почти 950 противошахедных перехватчиков в сутки по контрактам Агентства оборонных закупок. В разборе рынка дроновой ПВО Dilo объясняло, как серийные закупки изменили экономику защиты и почему цена отдельного дрона отличается от цены системы с радарами, связью и обучением.

2026 год. Модернизация российских "Гераней", которую исследовало Dilo , сократила время на обнаружение цели и ее перехват. В октябре, за данным Генштаба , Силы обороны обезвредили 89% обычных "Шахедов" и 66% реактивных.

В июле инвестор Firebolt Engineering назвал Reuters цену реактивного перехватчика Griffen для Украины — менее $10 тыс. В октябре тогдашний глава Brave1 Андрей Гриценюк рассказал "Оборонцы" , что для двух украинских разработок малых зенитных ракет установили предельную цену в $20 тыс. за единицу. Первый показатель – заявленная цена конкретного аппарата, второй – требование к разработке.

Сколько стоят неудачные попытки

Полная стоимость убытка включает все израсходованные боеприпасы, в том числе при неудачных попытках. К ним прилагается доля расходов на радары, связь, командование, круглосуточное дежурство, обучение, обслуживание и замену оборудования. Для авиации учитывают также расходы на вылет.

Сумму делят на количество подтвержденных убытков целей одного класса при сопоставимых условиях. Как выглядит работа такой системы на практике, командир батальона Darknode Александр Ярмак объяснил в интервью Forbes Ukraine.

Предположим, что для 100 подтвержденных убытков реактивных "Шахедов" подразделение потратило 200 перехватчиков по $10 тыс., а на выявление целей, дежурство и содержание пришлось еще $400 тыс. Суммарные расходы составят $2,4 млн. При тех же условиях с малыми ракетами по $40 тыс.

Результат изменится, если средства имеют разную эффективность. Если при сопоставимых условиях одна ракета за $20 тыс. выполняет задачу, на которую в среднем уходят три дрона по $10 тыс., ракета обходится дешевле по израсходованным боеприпасам.

Где можно сэкономить ракеты Patriot

Против частей беспилотников работают мобильные огневые группы, Gepard, автоматизированные турели, дроны и средства радиоэлектронной борьбы. В конце октября Brave1 сообщил о более чем 60 целях, уничтоженных турелями в рамках проекта частной ПВО.

В В исследовании Dilo о защите предприятий стоимость системы для крупной промышленной площадки оценивалась от $250 тыс. до $500 тыс. и более в зависимости от конфигурации. Это расходы по защите объекта. Цена одного ущерба зависит от того, сколько атак такая система отбивает за время работы.

Отчеты о тактических дронах следует читать отдельно от статистики дальнобойных атак. В октябре Минобороны сообщило о перехвате 1 104 разведывательных беспилотников и 809 баражирующих боеприпасов "Ланцет". Против крылатых ракет и части беспилотников Украина может использовать NASAMS, IRIS-T SLM и истребители.

В В закупочном плане Воздушных сил США на 2026 финансовый год ориентир для AIM-120 составлял около $1,03 млн за ракету. Один из американских расчетных тарифов для F-16C составил около $25 тыс. в час полета. Стоимость украинского боевого вылета зависит от его продолжительности, вооружения и количества перехваченных целей.

Острый дефицит касается баллистики. После атаки 7 ноября Владимир Зеленский сообщил, что Украина сбила четыре из 36 баллистических ракет и связал результат с нехваткой перехватчиков для Patriot. В Разбор дефицита Patriot Dilo объясняло, какие задачи могут перебрать другие комплексы и где возможности замены ограничены.

Контракт армии США на 1970 ракет PAC-3 MSE и сопутствующее оборудование на $9,8 млрд дает ориентир около $5 млн в пересчете на ракету. 30 октября Госдеп США одобрила возможную продажу Украине 500 таких ракет с запасными частями и логистикой за ориентировочные $2,1 млрд. данным, которые Госдеп предоставил Европейской правде, поставки по этому соглашению могут начаться с четвертого квартала 2030 года. Поэтому для защиты в 2027 году критическими остаются поставки ракет из запасов партнеров.

Когда перехват дешевле последствий удара

9 октября 2026 года реактивный дрон попал в распределительный объект ДТЭК на востоке Украины, повредил электрооборудование и вызвал пожар. В интервью Dilo гендиректор YASNO Сергей Коваленко объяснил, почему удар по распределительному узлу может оставить потребителей без света даже тогда, когда электростанции производят достаточно электроэнергии. За первые четыре года полномасштабной войны ДТЭК направил €603 млн на ремонт и обслуживание тепловых электростанций, восстановление и модернизацию сетей.

Для бизнеса счет за удар может включать утраченные товарные запасы, простой и затраты на возобновление снабжения. После уничтожения распределительного центра EVA в Броварах компания предварительно оценила потери только недвижимости примерно в 1 млрд грн .

Предположим, что попадание в объект нанесет $2 млн. убытков, а дополнительный рубеж ПВО снизит вероятность такого попадания с 20% до 15%. Тогда ожидаемый ущерб в расчете на одну атаку уменьшатся с $400 тыс. до $300 тыс.

Если удержание и применение этого рубежа стоят в среднем менее $100 тыс. на атаку , ожидаемый отвлеченный ущерб превышает затраты на дополнительную защиту. Для критической инфраструктуры в решении о защите также важно угроза жизни людей и риск перебоев в работе больниц и водоснабжения.

Какой ресурс понадобится в 2027 году

Россия применила 6 473 обычных и реактивных "Шахеда", из которых Силы обороны уничтожили 4 859, за октябрьским сведением Генштаба . Если бы такой месячный темп сохранялся год, речь шла бы примерно о 78 тыс. запусков и 58 тыс. убытках.

В обоих сценариях Dilo заложило по два израсходованных боеприпаса на одно ущерб, включая неудачные попытки. В первом сценарии все реактивные дроны перехватывают средствами по $10 тыс., во второй половине такого ущерба обеспечивают малые ракеты по $20 тыс. На обнаружение, персонал и содержание заложены соответственно 20% и 30% от расходов на боеприпасы. Распределение убытков по типам дронов, количество сбитых ракет и доли сопутствующих расходов – предположение модели.

При такой нагрузке Украине и партнерам понадобится от $4,3 млрд до $5,1 млрд в год на перехват около 58 тыс. дальнобойных дронов и 600 ракет. Модель включает боеприпасы и текущую работу ПВО. Новые батареи и самолеты, защита от управляемых авиабомб, фронтовая ПВО и строительство укрытий нуждаются в отдельном финансировании. Каждые дополнительные 100 убытков баллистических ракет при тех же предположениях добавляют около $1 млрд только на боеприпасы.

В проекте госбюджета на 2027 год, принятом в первом чтении , на весь сектор безопасности и обороны предусмотрено 4 трлн 885 млрд грн. Часть потребностей ПВО могут покрыть партнеры из-за программу PURL и другие механизмы помощи . Если партнеры полностью профинансируют смоделированные $2 млрд на противобаллистические боеприпасы, на оставшиеся затраты в этом сценарии Украине понадобится от $2,3 млрд до $3,1 млрд .

Цена противодействия реактивным "Шахедам" в 2027 году будет зависеть от того, как быстро украинские производители перейдут от испытаний к серийным поставкам и сколько перехватчиков будет тратиться на подтвержденный убыток. Для противодействия баллистике главное ограничение – количество ракет, которые партнеры смогут передать в течение года. Даже профинансированный заказ с поставкой через несколько лет этого дефицита не закроет.