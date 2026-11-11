Реактивні "Шахеди" змінюють ціну захисту: скільки коштує одне успішне перехоплення

У ніч проти 10 листопада 2026 року Росія запустила по Україні 162 безпілотники, зокрема 96 реактивних "Шахедів". Порівняно з попередньою ніччю загальна кількість дронів скоротилася майже вдвічі, а реактивних було лише на дев'ять менше. Їхня частка зросла з третини до майже 60%.

Реактивні дрони залишають ППО менше часу, щоб виявити й перехопити ціль. Щоб здешевити їх збиття, Міноборони, Мінцифри та Brave1 30 жовтня оголосили грантові конкурси. За умовами Brave1, на розробку керованих ракет "повітря — повітря" можна отримати до 75 млн грн, на розробку радарів — до 100 млн грн. На листопад анонсували окремий конкурс на турбореактивні двигуни з фінансуванням до 350 млн грн на розробку.

Dilo проаналізувало, як із 2022 року змінилася ціна перехоплення дронів і ракет, де дешевші засоби допомагають берегти дефіцитні ракети Patriot і скільки Україні та її партнерам може коштувати захист неба у 2027 році.

Від зенітної ракети до дрона за $2 500

2022 рік. На початку масованих атак Україна спиралася на наявні зенітні комплекси, авіацію та мобільні вогневі групи. У листопаді Пентагон підтвердив передачу перших двох комплексів NASAMS. Ракета AIM-120, яку може застосовувати NASAMS, у закупівельних документах Повітряних сил США за 2022 фінансовий рік коштувала близько $960 тис. Це орієнтир вартості боєприпасу. Відкритого ряду фактичних витрат України на одне збиття за роками немає.

2023 і 2024 роки. Мобільні групи та зенітні установки Gepard дали змогу збивати частину дронів гарматним і кулеметним вогнем. Німеччина замовила 300 тис. боєприпасів для Gepard за €168 млн — у середньому €560 за снаряд у межах контракту. Ціна збиття залежить від витрати снарядів і вартості роботи екіпажу. Масштаб витрат на забезпечення показує проєкт фонду "Повернись живим" на 330 млн грн, який фінансував зв'язок і мобільні командні пункти для ППО.

2025 рік. Україна почала масово закуповувати дрони для перехоплення звичайних "Шахедів". Український Sting від оборонної компанії "Дикі Шершні" коштував близько $2 500, повідомляло Business Insider. У грудні Міноборони звітувало про постачання майже 950 протишахедних перехоплювачів на добу за контрактами Агенції оборонних закупівель. У розборі ринку дронової ППО Dilo пояснювало, як серійні закупівлі змінили економіку захисту і чому ціна окремого дрона відрізняється від ціни системи з радарами, зв'язком і навчанням.

2026 рік. Модернізація російських "Гераней", яку дослідило Dilo, скоротила час на виявлення цілі та її перехоплення. У жовтні, за даними Генштабу, Сили оборони знешкодили 89% звичайних "Шахедів" і 66% реактивних.

У липні інвестор Firebolt Engineering назвав Reuters ціну реактивного перехоплювача Griffen для України — менше ніж $10 тис. У жовтні тодішній очільник Brave1 Андрій Гриценюк розповів "Оборонці", що для двох українських розробок малих зенітних ракет встановили граничну ціну $20 тис. за одиницю. Перший показник — заявлена ціна конкретного апарата, другий — вимога до розробки.

Скільки коштують невдалі спроби

До повної вартості збиття входять усі витрачені боєприпаси, зокрема під час невдалих спроб. До них додається частка витрат на радари, зв'язок, командування, цілодобове чергування, навчання, обслуговування й заміну обладнання. Для авіації враховують також витрати на виліт.

Суму ділять на кількість підтверджених збиттів цілей одного класу за зіставних умов. Як виглядає робота такої системи на практиці, командир батальйону Darknode Олександр Ярмак пояснив в інтерв'ю Forbes Ukraine.

Припустімо, що для 100 підтверджених збиттів реактивних "Шахедів" підрозділ витратив 200 перехоплювачів по $10 тис., а на виявлення цілей, чергування й утримання припало ще $400 тис. Сумарні витрати становитимуть $2,4 млн. За тих самих умов із малими ракетами по $20 тис. рахунок зросте до $4,4 млн.

Результат зміниться, якщо засоби мають різну ефективність. Якщо за зіставних умов одна ракета за $20 тис. виконує завдання, на яке в середньому йдуть три дрони по $10 тис., ракета обходиться дешевше за витраченими боєприпасами.

Де можна заощадити ракети Patriot

Проти частини безпілотників працюють мобільні вогневі групи, Gepard, автоматизовані турелі, дрони та засоби радіоелектронної боротьби. Наприкінці жовтня Brave1 повідомив про понад 60 цілей, знищених турелями у межах проєкту приватної ППО.

У дослідженні Dilo про захист підприємств вартість системи для великого промислового майданчика оцінювалася від $250 тис. до $500 тис. і більше залежно від конфігурації. Це витрати на захист об'єкта. Ціна одного збиття залежить від того, скільки атак така система відбиває за час роботи.

Звіти про тактичні дрони варто читати окремо від статистики далекобійних атак. У жовтні Міноборони повідомило про перехоплення 1 104 розвідувальних безпілотників і 809 баражувальних боєприпасів "Ланцет". Проти крилатих ракет і частини безпілотників Україна може застосовувати NASAMS, IRIS-T SLM та винищувачі.

У закупівельному плані Повітряних сил США на 2026 фінансовий рік орієнтир для AIM-120 становив близько $1,03 млн за ракету. Один з американських розрахункових тарифів для F-16C становив близько $25 тис. за годину польоту. Вартість українського бойового вильоту залежить від його тривалості, озброєння та кількості перехоплених цілей.

Найгостріший дефіцит стосується балістики. Після атаки 7 листопада Володимир Зеленський повідомив, що Україна збила чотири з 36 балістичних ракет, і пов'язав результат із браком перехоплювачів для Patriot. У розборі дефіциту Patriot Dilo пояснювало, які завдання можуть перебрати інші комплекси та де можливості заміни обмежені.

Контракт армії США на 1 970 ракет PAC-3 MSE та супутнє обладнання на $9,8 млрд дає орієнтир близько $5 млн у перерахунку на ракету. 30 жовтня Держдеп США схвалив можливий продаж Україні 500 таких ракет із запасними частинами та логістикою за орієнтовні $2,1 млрд. За даними, які Держдеп надав "Європейській правді", поставки за цією угодою можуть початися з четвертого кварталу 2030 року. Тому для захисту у 2027 році критичними залишаються поставки ракет із наявних запасів партнерів.

Коли перехоплення дешевше за наслідки удару

9 жовтня 2026 року реактивний дрон влучив у розподільчий об'єкт ДТЕК на сході України, пошкодив електрообладнання й спричинив пожежу. У інтерв'ю Dilo гендиректор YASNO Сергій Коваленко пояснив, чому удар по розподільчому вузлу може залишити споживачів без світла навіть тоді, коли електростанції виробляють достатньо електроенергії. За перші чотири роки повномасштабної війни ДТЕК спрямував €603 млн на ремонт і обслуговування теплових електростанцій, відновлення й модернізацію мереж.

Для бізнесу рахунок за удар може включати втрачені товарні запаси, простій і витрати на відновлення постачання. Після знищення розподільчого центру EVA у Броварах компанія попередньо оцінила втрати лише нерухомості приблизно в 1 млрд грн.

Припустімо, що влучання в об'єкт завдасть $2 млн збитків, а додатковий рубіж ППО знизить імовірність такого влучання з 20% до 15%. Тоді очікувані збитки в розрахунку на одну атаку зменшаться з $400 тис. до $300 тис.

Якщо утримання й застосування цього рубежу коштують у середньому менше ніж $100 тис. на атаку, очікувані відвернені збитки перевищують витрати на додатковий захист. Для критичної інфраструктури в рішенні про захист також важать загроза життю людей і ризик перебоїв у роботі лікарень та водопостачання.

Який ресурс знадобиться у 2027 році

Росія застосувала 6 473 звичайні та реактивні "Шахеди", з яких Сили оборони знищили 4 859, за жовтневим зведенням Генштабу. Якби такий місячний темп зберігався рік, ішлося б приблизно про 78 тис. запусків і 58 тис. збиттів.

В обох сценаріях Dilo заклало по два витрачені боєприпаси на одне збиття, включно з невдалими спробами. У першому сценарії всі реактивні дрони перехоплюють засобами по $10 тис., у другому половину таких збиттів забезпечують малі ракети по $20 тис. На виявлення, персонал і утримання закладено відповідно 20% і 30% від витрат на боєприпаси. Розподіл збиттів за типами дронів, кількість збитих ракет і частки супутніх витрат — припущення моделі.

За такого навантаження Україні та партнерам знадобиться від $4,3 млрд до $5,1 млрд на рік на перехоплення близько 58 тис. далекобійних дронів і 600 ракет. Модель охоплює боєприпаси та поточну роботу ППО. Нові батареї й літаки, захист від керованих авіабомб, фронтова ППО та будівництво укриттів потребують окремого фінансування. Кожні додаткові 100 збиттів балістичних ракет за тих самих припущень додають близько $1 млрд лише на боєприпаси.

У проєкті держбюджету на 2027 рік, ухваленому в першому читанні, на весь сектор безпеки й оборони передбачено 4 трлн 885 млрд грн. Частину потреб ППО можуть покрити партнери через програму PURL та інші механізми допомоги. Якщо партнери повністю профінансують змодельовані $2 млрд на протибалістичні боєприпаси, на решту витрат у цьому сценарії Україні знадобиться від $2,3 млрд до $3,1 млрд.

Ціна протидії реактивним "Шахедам" у 2027 році залежатиме від того, як швидко українські виробники перейдуть від випробувань до серійних поставок і скільки перехоплювачів витрачатиметься на підтверджене збиття. Для протидії балістиці головне обмеження — кількість ракет, які партнери зможуть передати впродовж року. Навіть профінансоване замовлення з поставкою через кілька років цього дефіциту не закриє.