Дешевий дрон не означає дешеве збиття: скільки насправді коштує перехоплення "Шахеда"

Закупівельна ціна дрона-перехоплювача не дорівнює фактичній вартості знищення російського "Шахеда". Якщо врахувати невдалі спроби, роботу радарів, зв'язок і утримання підрозділів, успішне перехоплення може коштувати в кілька разів дорожче за сам безпілотник.

Про це йдеться у статті Dilo "Реактивні "Шахеди" змінюють ціну захисту: скільки коштує одне успішне перехоплення".

Наприклад, український Sting для перехоплення звичайних "Шахедів" коштував близько $2500. Для швидкісних реактивних цілей розробляють дорожчі системи: вартість перехоплювача Griffen оцінювали менш ніж у $10 тис., а для нових малих зенітних ракет встановили цінову межу $20 тис.

Однак дешевший боєприпас не завжди означає економніший захист. Якщо для 100 підтверджених збиттів реактивних "Шахедів" підрозділ витратить 200 перехоплювачів по $10 тис., а витрати на виявлення цілей, чергування та обслуговування становитимуть ще $400 тис., загальний рахунок сягне $2,4 млн.

У такому умовному сценарії одне успішне збиття коштуватиме $24 тис. Якщо замість дронів використовувати малі ракети по $20 тис. за тієї самої кількості пусків, вартість зросте до $44 тис. за ціль.

Це ілюстративні розрахунки, а не фактична середня вартість перехоплень у Силах оборони. Реальна економіка залежить насамперед від результативності засобу та кількості спроб.

Якщо одна дорожча ракета знищує ціль із першої спроби, а дешевших дронів потрібно використати три, ракета може виявитися економічно вигіднішою.

Нагадаємо, як Україна сформувала ринок дронів-перехоплювачів і чому вартість окремого безпілотника не відображає повну ціну роботи протиповітряної оборони.