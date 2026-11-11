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Оборонная промышленность
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До $5 млрд ежегодно: сколько Украине будет стоить защита неба в 2027 году

Украине и ее международным партнерам может потребоваться от $4,3 млрд до $5,1 млрд в год для перехвата российских дальнобойных дронов и ракет
Россия может применить около 78 тыс. дальнобойных беспилотников. Фото: Минобороны

Украине и ее международным партнерам может потребоваться от $4,3 млрд до $5,1 млрд в год для перехвата российских дальнобойных дронов и ракет в 2027 году. Такая сумма предполагает сохранение высокой интенсивности воздушных атак и использование разных типов средств ПВО.

Об этом говорится в статье Dilo "Реактивные "Шахеды" меняют цену защиты: сколько стоит один успешный перехват".

По расчетам издания, если октябрьская интенсивность атак сохранится в течение года, Россия может применить около 78 тыс. дальнобойных беспилотников. Для моделирования расходов Dilo использовало сценарий уничтожения 58 тыс. дронов и 600 ракет разных типов.

В первом сценарии годовые расходы составят примерно $4,28 млрд, во втором — $5,06 млрд. Разница связана, прежде всего, с использованием более дорогих средств для перехвата реактивных "Шахедов" и более высокими затратами на обеспечение работы ПВО.

Наиболее затратной категорией остается противодействие баллистическим ракетам. У модели на их уничтожение предусмотрено $2 млрд — почти половина совокупных расходов в более дешевом сценарии.

В то же время, эти показатели являются расчетными сценариями, а не утвержденным бюджетом или официальным прогнозом. Они не учитывают закупку новых зенитных комплексов, самолетов, строительство укрытий и противодействие управляемым авиабомбам.

Напомним, как программа PURL помогает Украине получать дефицитное американское вооружение, в том числе средства противовоздушной обороны.

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