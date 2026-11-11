До $5 млрд щороку: скільки Україні коштуватиме захист неба у 2027 році

Україні та її міжнародним партнерам може знадобитися від $4,3 млрд до $5,1 млрд на рік для перехоплення російських далекобійних дронів і ракет у 2027 році. Така сума передбачає збереження високої інтенсивності повітряних атак та використання різних типів засобів ППО.

Про це йдеться у статті Dilo "Реактивні "Шахеди" змінюють ціну захисту: скільки коштує одне успішне перехоплення".

За розрахунками видання, якщо жовтнева інтенсивність атак збережеться протягом року, Росія може застосувати близько 78 тис. далекобійних безпілотників. Для моделювання витрат Dilo використало сценарій знищення 58 тис. дронів і 600 ракет різних типів.

У першому сценарії річні витрати становитимуть приблизно $4,28 млрд, у другому — $5,06 млрд. Різниця пов'язана насамперед із використанням дорожчих засобів для перехоплення реактивних "Шахедів" та вищими витратами на забезпечення роботи ППО.

Найбільш витратною категорією залишається протидія балістичним ракетам. У моделі на їх знищення передбачено $2 млрд — майже половину сукупних витрат у дешевшому сценарії.

Водночас ці показники є розрахунковими сценаріями, а не затвердженим бюджетом або офіційним прогнозом. Вони не враховують закупівлю нових зенітних комплексів, літаків, будівництво укриттів і протидію керованим авіабомбам.

Нагадаємо, як програма PURL допомагає Україні отримувати дефіцитне американське озброєння, зокрема засоби протиповітряної оборони.