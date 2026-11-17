Украинское правительство упростило привлечение частных инвесторов к строительству подземных предприятий оборонно-промышленного комплекса. Однако государство не берет на себя обязательства выкупить готовые объекты или компенсировать застройщикам потраченные средства.

Об этом говорится в статье Dilo "Завод под землей: сколько стоит защитить оборонное производство и кто готов за это платить".

Соответствующий механизм предусмотрен постановлением Кабинета министров №1494, позволяющим девелоперам и другим юридическим лицам финансировать строительство защищенных производственных объектов и передавать их оборонным компаниям.

По новым правилам, не менее 25% площади такого объекта необходимо предоставить предприятию ОПК. Остальные можно использовать для других коммерческих нужд в соответствии с законодательством. В то же время, участие в этом механизме автоматически не предоставляет застройщику налоговых льгот, предусмотренных для резидентов Defence City.

Коммерческие опасности остаются на стороне инвестора. Он самостоятельно финансирует строительство и должен обеспечить возврат вложений через продажу объекта или арендные платежи.

Минимальный срок использования по упрощенному механизму составляет один год. Оборонное предприятие также может потребовать продолжения использования до завершения военного положения.

Однако для возвращения инвестиций в подземный завод за расчетные 8–19 лет требуются более длинные гарантии платежей. Поэтому инвесторам важно договариваться о минимальной арендной плате, индексации, условиях досрочного расторжения договора и распределении рисков в случае повреждения объекта.

Таким образом, правительство создало юридические условия для появления нового рынка защищенной промышленной недвижимости, но его фактическое развитие будет зависеть от готовности оборонных компаний и их заказчиков обеспечивать стабильный спрос.

Напомним, Минобороны готовило изменения для привлечения частных инвесторов в строительство подземных заводов ОПК без дополнительных расходов государственного бюджета.