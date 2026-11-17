Український уряд спростив залучення приватних інвесторів до будівництва підземних підприємств оборонно-промислового комплексу. Проте держава не бере на себе зобов'язань викупити готові об'єкти або компенсувати забудовникам витрачені кошти.

Про це йдеться у статті Dilo "Завод під землею: скільки коштує захистити оборонне виробництво і хто готовий за це платити".

Відповідний механізм передбачений постановою Кабінету міністрів №1494, яка дозволяє девелоперам та іншим юридичним особам фінансувати будівництво захищених виробничих об'єктів і передавати їх оборонним компаніям.

За новими правилами, щонайменше 25% площі такого об'єкта потрібно надати підприємству ОПК. Решту можна використовувати для інших комерційних потреб відповідно до законодавства. Водночас участь у цьому механізмі автоматично не надає забудовнику податкових пільг, передбачених для резидентів Defence City.

Комерційні ризики залишаються на стороні інвестора. Він самостійно фінансує будівництво та має забезпечити повернення вкладень через продаж об'єкта або орендні платежі.

Мінімальний строк користування за спрощеним механізмом становить один рік. Оборонне підприємство також може вимагати продовження користування до завершення воєнного стану.

Однак для повернення інвестицій у підземний завод за розрахункові 8–19 років потрібні значно довші гарантії платежів. Тому інвесторам важливо домовлятися про мінімальну орендну плату, індексацію, умови дострокового розірвання договору та розподіл ризиків у разі пошкодження об'єкта.

Таким чином, уряд створив юридичні умови для появи нового ринку захищеної промислової нерухомості, але його фактичний розвиток залежатиме від готовності оборонних компаній і їхніх замовників забезпечувати стабільний попит.

Нагадаємо, Міноборони готувало зміни для залучення приватних інвесторів до будівництва підземних заводів ОПК без додаткових видатків державного бюджету.