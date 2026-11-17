Украинские девелоперы и частные инвесторы получили возможность строить защищенные подземные заводы для оборонных предприятий, а затем продавать или сдавать в аренду. При этом застройщик не обязан самостоятельно производить оружие.

Об этом говорится в статье Dilo "Завод под землей: сколько стоит защитить оборонное производство и кто готов за это платить".

Новый механизм позволяет юридическому лицу профинансировать строительство подземного производственного объекта, после чего передать его предприятию оборонно-промышленного комплекса в собственность или пользование.

Важное условие – оборонному предприятию достаточно передать не менее 25% общей площади объекта. Остальное девелопер может использовать для других коммерческих проектов с учетом законодательных ограничений и режима объекта.

Таким образом подземный завод может стать для инвестора отдельным бизнесом с несколькими источниками арендного дохода. Однако защищенное строительство обходится значительно дороже обычного. По разным рыночным оценкам, подземные сооружения могут стоить в 1,5–3 раза больше наземных аналогов в зависимости от конструкции и назначения.

Есть примеры сотрудничества украинских и зарубежных оборонных компаний в этом направлении. В частности, Генерал Черешня и хорватская ORQA объявили о строительстве совместного подземного производства компонентов для беспилотников.

При этом государство не гарантирует девелоперу выкуп объекта или компенсации затрат. Поэтому прибыльность такого бизнеса будет зависеть от долгосрочных договоров аренды и стабильности заказов оборонных предприятий.

Напомним, Генерал Черешня и хорватская ORQA договорились о строительстве подземного завода по производству компонентов для дронов в Украине.