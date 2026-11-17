Українські девелопери та приватні інвестори отримали можливість будувати захищені підземні заводи для оборонних підприємств, а потім продавати їх або здавати в оренду. При цьому забудовник не зобов'язаний самостійно виробляти зброю.

Про це йдеться у статті Dilo "Завод під землею: скільки коштує захистити оборонне виробництво і хто готовий за це платити".

Новий механізм дозволяє юридичній особі профінансувати будівництво підземного виробничого об'єкта, після чого передати його підприємству оборонно-промислового комплексу у власність або користування.

Важлива умова — оборонному підприємству достатньо передати щонайменше 25% загальної площі об'єкта. Решту девелопер може використовувати для інших комерційних проєктів з урахуванням законодавчих обмежень і режиму об'єкта.

Таким чином, підземний завод може стати для інвестора окремим бізнесом із кількома джерелами орендного доходу. Однак захищене будівництво обходиться значно дорожче за звичайне. За різними ринковими оцінками, підземні споруди можуть коштувати у 1,5–3 рази більше за наземні аналоги залежно від конструкції та призначення.

Уже є приклади співпраці українських і закордонних оборонних компаній у цьому напрямі. Зокрема, "Генерал Черешня" та хорватська ORQA оголосили про будівництво спільного підземного виробництва компонентів для безпілотників.

При цьому держава не гарантує девелоперу викупу об'єкта або компенсації витрат. Тому прибутковість такого бізнесу залежатиме від довгострокових орендних договорів та стабільності замовлень оборонних підприємств.

Нагадаємо, "Генерал Черешня" та хорватська ORQA домовилися про будівництво підземного заводу з виробництва компонентів для дронів в Україні.