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Сбитие реактивных "Шахедов" может обходиться Украине почти в $1 млрд в год
Расходы на боеприпасы для перехвата российских реактивных "Шахедов" в 2027 году могут составлять от $640 до $960 млн. Конечная сумма будет зависеть от типа средств ПВО, количества использованных перехватчиков и результативности их применения.
Об этом говорится в статье Dilo "Реактивные "Шахеды" меняют цену защиты: сколько стоит один успешный перехват".
Россия все более активно использует скоростные ударные беспилотники. В ночь на 10 ноября она запустила по Украине 162 дрона, из которых 96 были реактивными. Таким образом, их доля составила около 60%.
Для расчета Dilo использовало сценарий из 32 тыс. успешных перехватов реактивных "Шахедов" в течение года.
В более дешевом варианте все цели уничтожают перехватчики стоимостью $10 тыс. за единицу. При среднем расходе двух аппаратов на одно сбитие — годовая потребность составит $640 млн.
Во втором сценарии половину перехватов снабжают малыми зенитными ракетами по $20 тыс. При таких условиях затраты на боеприпасы возрастут до $960 млн.
При этом расчеты не учитывают по отдельности все расходы на радары, связь, подготовку операторов и техническое обслуживание. Общая стоимость защиты будет выше.
Напомним, как Россия модернизирует реактивные "Герани" и почему Украине следует ускорять серийное производство специализированных перехватчиков.