Збиття реактивних "Шахедів" може обходитися Україні майже в $1 млрд на рік

Витрати на боєприпаси для перехоплення російських реактивних "Шахедів" у 2027 році можуть становити від $640 млн до $960 млн. Кінцева сума залежатиме від типу засобів ППО, кількості використаних перехоплювачів та результативності їх застосування.

Про це йдеться у статті Dilo "Реактивні "Шахеди" змінюють ціну захисту: скільки коштує одне успішне перехоплення".

Росія дедалі активніше використовує швидкісні ударні безпілотники. У ніч проти 10 листопада вона запустила по Україні 162 дрони, з яких 96 були реактивними. Таким чином, їхня частка становила майже 60%.

Для розрахунку Dilo використало сценарій із 32 тис. успішних перехоплень реактивних "Шахедів" протягом року.

У дешевшому варіанті всі цілі знищують перехоплювачами вартістю $10 тис. за одиницю. За середньої витрати двох апаратів на одне збиття річна потреба становитиме $640 млн.

У другому сценарії половину перехоплень забезпечують малими зенітними ракетами по $20 тис. За таких умов витрати на боєприпаси зростуть до $960 млн.

При цьому розрахунки не враховують окремо всі витрати на радари, зв'язок, підготовку операторів та технічне обслуговування. Загальна вартість захисту буде вищою.

Нагадаємо, як Росія модернізує реактивні "Герані" та чому Україні потрібно прискорювати серійне виробництво спеціалізованих перехоплювачів.