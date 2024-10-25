5 ключевых трендов в ритейле в 2024 году

Несмотря на испытания войной, украинский ритейл уже вышел на показатели, фиксировавшиеся до начала полномасштабной войны: количество магазинов достигло 104% довоенных показателей. Война бросила вызов ритейлерам, но вместе с тем открыла новые возможности. Чтобы идти в ногу со временем, они стремились быть более эффективными. Какие тренды можно было наблюдать в ритейле – расскажу в этой статье.

Дифференциация как необходимость, а не опция

Раньше ритейлеры могли полагаться на универсальные подходы, чтобы удовлетворить потребности своих клиентов. Но в 2024 году потребители стали более требовательны и ожидали персонализированного опыта. Чтобы удержать свои позиции, бизнесы корректировали решение в режиме реального времени, чтобы предлагать потребителям именно то, что им нужно именно тогда, когда им это нужно.

Адаптивное управление стало не просто временным решением, а новой стратегией для ритейлеров. В 2024 году преимущество получил не тот бизнес, который ждал правильного момента, а действовавший. Устойчивость, гибкость и стремление помочь наблюдали, когда "Новая Почта" эвакуировала отделения из опасных зон и открывала новые пункты выдачи в более безопасных местах, “Rozetka” стала тем самым нужным для всех украинцев хабом помощи во время блекаутов, и другие бизнесы, которые перепрофилировали свои магазины под склады для гуманитарной помощи.

Адаптивная омниканальность как ответ на вызовы современного ритейла

При условии, когда сирены прерывали шоппинг, а blackout — онлайн-заказ, потребители стремились к гибкости и надежности. Они нуждались в бесшовном опыте, который бы адаптировался к их потребностям в реальном времени. Омниканальность в ритейле в 2024 году вышла на новый уровень в главных целях — создать простой, комфортный и эмпатический опыт для потребителей (не только развитие онлайн и офлайн присутствия, но и их глубокую интеграцию). Безопасность стала первоочередным приоритетом: ритейлеры балансировали между обеспечением доступности товаров и защитой своих клиентов и сотрудников при обстреле. Парадоксально, но в то время, когда потребители имели меньше возможностей искать альтернативы, их ожидания по поводу сервиса росли.

Социальная ответственность – не просто тренд, а стратегический шаг для каждого сознательного бизнеса

Многие проактивные бизнесы интегрировали в собственную стратегию политику Корпоративной социальной ответственности. Бизнес в новых реалиях стал примером поведения других бизнесов и общества. monobank, Метинвест, официальный импортер BMW Group в Украине — АВТ Бавария и другие бизнесы своими проектами демонстрировали, как не только помогать ВСУ, но и в который раз напоминать миру о войне россии против Украины.

От follower к клиенту: как инфлюэнсеры сближали бренды с потребителями

Социальные медиа продолжают помогать бизнесу адаптироваться к переменам, а инфлюэнсеры нашли наиболее комфортный и эффективный путь к коммуникациям в новых реалиях. Создавая близкие и персонализированные отношения инфлюэнсеры строили эмоциональную связь, переводили сухие социальные инициативы брендов на язык личных историй, резонировавших с каждым, тогда как потребители искали ту же "довоенную нормальность". Форматы риллс стремительно росли, а инфлюэнсеры выступали не только как часть перфоманса, но и как полноценный медиаканал, транслируя искренность, простоту и эмоции, напоминавшие о мирной жизни.

Инвестиции в эффективность: ИИ как помощник, удвоивший производительность бизнеса

Несмотря на то, что искусственный интеллект не может полностью заменить человека, он уже значительно ускорил и автоматизировал множество процессов работы бизнеса. К примеру, я уже не прописываю должностные инструкции, за меня это делает АИ, а в Netpeak Group мы используем собственную разработку – ШИ-инструмент под названием LITI, который по текстовой версии видео или аудио анализирует более тысячи вариаций вербального поведения человека, что помогает нам экономить время и деньги в аренду команды. Varus, Metro, Эпицентр и другие ритейлеры также рассказали, что Midjourney заменял в 2024 году фотосессии и закрывал потребность в изображениях для некоторых товаров собственного производства, а ChatGPT сохранил время команды, создавая продуктовые описания и нейминги.

Поэтому здесь точно следует сказать, что человек в паре с искусственным интеллектом заменит человека без искусственного интеллекта.

Использование бесплатной версии ИИ может показаться достаточным, но САIO Netpeak Group отмечает, что при таких условиях бизнес может работать менее половины своей мощности, а в некоторых случаях — всего на 10%. Уже сегодня большое преимущество у тех, кто использует платные версии ИИ. Их производительность и навыки за год вырастут на 90-100%, создавая пропасть между ними и теми, кто ограничится бесплатными решениями.

Украинский ритейл продемонстрировал поразительную стойкость, восстановившись до довоенных показателей на все вызовы, что свидетельствует о высокой адаптивности отрасли. Но, безусловно, главным трендом остается социальная ответственность. Достаточно выходить за рамки донатов на ВСУ ради галочки и создавать действительно значимые проекты с четкой целью — приближать нашу победу.