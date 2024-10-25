5 ключових трендів в ритейлі у 2024 році

Попри випробування війною, український ритейл вже вийшов на показники, які фіксувалися до початку повномасштабної війни: кількість магазинів сягнула 104% від довоєнних показників. Війна кинула виклик ритейлерам, але водночас відкрила нові можливості. Щоб йти в ногу з часом вони прагнули бути більш ефективними. Які тренди можна було спостерігати в ритейлі — розповім у цій статті.

Диференціація як необхідність, а не опція

Раніше ритейлери могли покладатися на універсальні підходи, щоб задовольнити потреби своїх клієнтів. Але у 2024 споживачі стали більш вимогливі та очікували персоналізованого досвіду. Щоб втримати свої позиції, бізнеси коригували рішення в режимі реального часу, щоб пропонувати споживачам саме те, що їм потрібно, саме тоді, коли їм це потрібно.

Адаптивне управління стало не просто тимчасовим рішенням, а новою стратегією для ритейлерів. У 2024 році перевагу отримав не той бізнес, який чекав правильного моменту, а той, що діяв. Стійкість, гнучкість та прагнення допомогти спостерігали коли "Нова Пошта" евакуювала відділення з небезпечних зон й відкривала нові пункти видачі у більш безпечних місцях, “Rozetka” стала тим самим потрібним для всіх українців хабом допомоги під час блекаутів, та інші бізнеси, які перепрофілювали свої магазини під склади для гуманітарної допомоги.

Адаптивна омніканальність як відповідь на виклики сучасного ритейлу

За умов, коли сирени переривали шопінг, а blackout — онлайн-замовлення, споживачі прагнули гнучкості та надійності. Вони потребували безшовного досвіду, який адаптувався б до їхніх потреб у реальному часі. Омніканальність в ритейлі у 2024 році вийшла на новий рівень з головною метою — створити простий, комфортний й емпатичний досвід для споживачів (не лише розвиток онлайн і офлайн присутності, але й їх глибоку інтеграцію). Безпека стала першочерговим пріоритетом: ритейлери балансували між забезпеченням доступності товарів та захистом своїх клієнтів і співробітників під час обстрілів. Парадоксально, але в той час, коли споживачі мали менше можливостей шукати альтернативи, їхні очікування щодо сервісу зростали.

Соціальна відповідальність — не просто тренд, а стратегічний крок для кожного свідомого бізнесу

Багато проактивних бізнесів інтегрували у власну стратегію політику Корпоративної соціальної відповідальності. Бізнес в нових реаліях став прикладом поведінки для інших бізнесів та суспільства. monobank, Метінвест, офіційний імпортер BMW Group в Україні — АВТ Баварія та інші бізнеси своїми проєктами демонстрували те, як не лише допомагати ЗСУ, але й вкотре нагадувати світові про війну росії проти України.

Від followerа до клієнта: як інфлюенсери зближували бренди зі споживачами

Соціальні медіа продовжують допомагати бізнесу адаптуватися до змін, а інфлюенсери знайшли найбільш комфортний та ефективний шлях до комунікацій в нових реаліях. Створюючи близькі й персоналізовані відносини інфлюенсери будували емоційний зв'язок, перекладали сухі соціальні ініціативи брендів на мову особистих історій, що резонували з кожним, тоді як споживачі шукали ту саму “довоєнну нормальність”. Формати рілс стрімко зростали, а інфлюенсери виступали не лише як частина перфомансу, але й як повноцінний медіаканал, транслюючи щирість, простоту та емоції, які нагадували про мирне життя.

Інвестиції в ефективність: ШІ як помічник, який подвоїв продуктивність бізнесу

Попри те, що штучний інтелект не здатен повністю замінити людину, він вже значно пришвидшив та автоматизував безліч процесів роботи бізнесу. До прикладу, я вже не прописую посадові інструкції, за мене це робить АІ, а в Netpeak Group ми використовуємо власну розробку — ШІ-інструмент під назвою LITI, який за текстовою версією відео або аудіо аналізує більше тисячі варіацій вербальної поведінки людини, що допомагає нам економити час та гроші на найм команди. Varus, Metro, Епіцентр та інші ритейлери також розповіли, що Midjourney замінював у 2024 році фотосесії та закривав потребу в зображеннях для деяких товарів власного виробництва, а ChatGPT зберіг час команди, створюючи продуктові описи й неймінги.

Тому тут точно варто сказати, що людина в парі зі штучним інтелектом замінить людину без штучного інтелекту.

Використання безкоштовної версії ШІ може здатися достатнім, але САIO Netpeak Group зазначає, що за таких умов бізнес може працювати менш ніж половину своєї потужності, а в деяких випадках — лише на 10%. Вже сьогодні велику перевагу мають ті, хто використовує платні версії ШІ. Їхня продуктивність і навички за рік виростуть на 90 – 100%, створюючи прірву між ними та тими, хто обмежиться безкоштовними рішеннями.

Український ритейл продемонстрував вражаючу cтійкість, відновившись до довоєнних показників попри всі виклики, що свідчить про високу адаптивність галузі. Але безумовно головним трендом залишається соціальна відповідальність. Достатньо лише виходити за рамки донатів на ЗСУ заради галочки та створювати дійсно значущі проєкти з чіткою метою — наближати нашу перемогу.