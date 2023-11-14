Бонусы и дополнительные выходные: как владельцам компаний удается поддерживать и мотивировать работников

С началом полномасштабного вторжения вопрос поддержки компаниями своих работников стал не просто важным, а обязательным для всех ответственных и сознательных работодателей. Общаясь с руководителями или владельцами компаний, точно можно сказать, что ситуации были разные.

Традиционные запросы мирного времени изменились на то, что кому-то из работников нужен был транспорт, чтобы выехать из оказавшегося в опасности города, кому-то жилье, чтобы переночевать, средства на релокацию, или помощь с приобретением военной экипировки или транспорта для близких, родственников или коллег, которые пошли защищать Родину События после 24 февраля 2022 выступили своеобразным индикатором ответственных работодателей. Ведь поддержка работников не только усугубляет доверие к компании или работодателю, но и дает ощущение безопасности.

Работники, чувствующие поддержку и понимание в компании, чаще довольны своей работой, что увеличивает уровень их производительности, улучшает рабочий климат и общую атмосферу в компании.

Понятно, что с началом полномасштабного вторжения неписаные требования относительно поддержки работников частично изменились. Во многих компаниях широкой практики получило проведение психологических тренингов или приглашение на работу корпоративного психолога для поддержки ментального здоровья рабочих. Многие оказались в тяжелом материальном положении из-за боевых действий.

Потому компаниям пришлось заниматься поиском жилья для работников и помогать материально с релокацией. Это новые реалии, в которых поддержка со стороны коллег не просто выручала, но и в некоторых случаях спасала жизнь людей.

Вместе с OLX Работа мы провели опрос среди украинских работодателей, относительно их отношения к поддержке работников и мотивации.

Так, 73% опрошенных работодателей отметили, что считают необходимым оказывать материальную поддержку коллективу. Например, при необходимости оплачивать лечение, поддерживать коллег, оказавшихся в затруднительном положении и понесли материальный ущерб, выплачивать средства в случае смерти сотрудника или членов семьи.

В то же время на вопрос, оказывают ли работодатели материальную поддержку своим сотрудникам "да" ответило 54% респондентов. Еще 19% опрошенных работодателей отметили, что собираются оказывать материальную поддержку своим коллегам в будущем, 5% не планируют этого делать.

Что касается предоставления нематериальной поддержки работников (обеспечение возможности работы работников с психологами, при необходимости, участие в различных мотивационных программах, привлечение и поддержка семей сотрудников и непрерывная коммуникация и координация в коллективе), то ее уже предоставляют 60% опрошенных OLX Работа, что очень хорошим показателем. Нематериальную поддержку не оказывают 21% работодателей, еще 19% опрошенных выбрали вариант "другое".

О том, что останавливает работодателей оказывать материальную помощь опрошенные ответили так: финансовое состояние компании (35%), большая целесообразность направления средств на повышение заработной платы (21%), военно-экономическое положение в стране, то есть объемы производства компаний, состояние торговли, размер инвестиций и др. (20%), остальное (23%).

Из результатов опроса можем сделать вывод, что украинские работодатели ответственно подходят к вопросу поддержки своих работников, что является хорошим сигналом. Таким образом, компании объединяют вокруг себя людей, которые разделяют одинаковые ценности, которые важны не только для коллектива, но и для построения сознательного европейского общества.

Мотивация работников: желание или необходимость?

Кроме поддержки работников, перед многими работодателями стоит задача эффективной и результативной мотивации своих коллег. Конечно, главным мотивом для абсолютного большинства работников является получение заработной платы и возможность удовлетворения своих материальных потребностей. Все работодатели согласно законодательству должны оплачивать труд, однако остается широко распространенной практика внедрения дополнительных мер по мотивации работников. Зачем это нужно?

Во-первых, для того, чтобы создать или улучшить HR-бренд компании, который будет прямо влиять на привлечение в компании лучших игроков рынка, снижение текучести кадров. Следующее — повышение лояльности и ответственности со стороны персонала, формирование устойчивой корпоративной культуры и доверительных и доброжелательных отношений в коллективе.

По результатам опроса работодателей, абсолютное их большинство (84%) считает целесообразным внедрять меры по мотивации сотрудников на рабочем месте. 76% опрошенных работодателей уже практикуют подобные мероприятия в компаниях. Среди наиболее распространенных способов мотивации работников опрошенные работодатели отметили: выплату премий или бонусов (77%), повышение заработной платы (42%), повышение работника (21%), оплата участия в профессиональных тренингах, курсах повышения квалификации и других мероприятиях (20%) ), дополнительные выходные за счет компании (7%).

Опыт использования систем мотивации работников показывает свою эффективность во многих компаниях: речь идет о повышении финансовых показателей, уровнем производительности коллектива и уменьшении текучести кадров. Итак, использование дополнительных материальных или нематериальных вознаграждений сотрудникам — это необходимость в текущих условиях для успешной работы и развития компании, а также построения благоприятной рабочей среды.

В опросе приняли участие 159 компаний, география – Украина, октябрь 2023 года.