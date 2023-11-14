Бонуси та додаткові вихідні: як власникам компаній вдається підтримувати та мотивувати працівників

З початком повномасштабного вторгнення питання підтримки компаніями своїх працівників стало не просто важливим, а обовʼязковим для всіх відповідальних та свідомих роботодавців. Спілкуючись із керівниками чи власниками компаній точно можна сказати, що ситуації були різні.

Традиційні запити мирного часу змінились на те, що комусь з працівників потрібен був транспорт, щоб виїхати з міста, яке опинилось в небезпеці, комусь житло, щоб переночувати, кошти на релокацію, чи допомога із придбанням воєнного екіпірування або транспорту для близьких, родичів чи колег, які пішли захищати Батьківщину. Події після 24 лютого 2022 року виступили своєрідним індикатором відповідальних роботодавців. Адже підтримка працівників не тільки посилює довіру до компанії чи роботодавця, а й дає відчуття безпеки.

Працівники, які відчувають підтримку та розуміння в компанії, частіше задоволені своєю роботою, що збільшує рівень їх продуктивності, покращує робочий клімат і загальну атмосферу в компанії.

Зрозуміло, що з початком повномасштабного вторгнення неписані вимоги, що стосуються підтримки працівників частково змінились. В багатьох компаніях широкої практики набуло проведення психологічних тренінгів чи запрошення на роботу корпоративного психолога для підтримки ментального здоровʼя робітників. Чимало людей опинились у скрутному матеріальному становищі через бойові дії.

Тому компаніям довелось займатись пошуком житла для працівників і допомагати матеріально з релокацією. Це нові реалії у яких підтримка зі сторони колег не просто виручала, а й у деяких випадках рятувала життя людей.

Разом з OLX Робота ми провели опитування серед українських роботодавців, щодо їх ставлення до підтримки працівників та їхньої мотивації.

Так, 73% опитаних роботодавців зазначили, що вважають за необхідне надавати матеріальну підтримку колективу. Наприклад, за потреби, оплачувати лікування, підтримувати колег, які опинились в скрутному становищі та зазнали матеріальних збитків, виплачувати кошти у випадку смерті співробітника або членів сім’ї.

Водночас на питання, чи надають роботодавці матеріальну підтримку своїм співробітникам “так” відповіло 54% респондентів. Ще 19% опитаних роботодавців зазначили, що збираються надавати матеріальну підтримку своїм колегам у майбутньому, 5% – не планують цього робити.

Що стосується надання нематеріальної підтримки працівників (забезпечення можливості роботи працівників із психологами, за потреби, участь у різноманітних мотиваційних програмах, залучення та підтримка сімей співробітників і безперервна комунікація та координація в колективі), то її вже надають 60% опитаних OLX Робота, що є дуже гарним показником. Нематеріальну підтримку не надають 21% роботодавців, ще 19% опитаних обрали варіант “інше”.

Щодо того, що зупиняє роботодавців надавати матеріальну допомогу опитані відповіли так: фінансовий стан компанії (35%), більша доцільність спрямування коштів на підвищення заробітної плати (21%), воєнно-економічне становище у країні, тобто обсяги виробництва компаній, стан торгівлі, розмір інвестицій та ін. (20%), інше (23%).

З результатів опитування можемо зробити висновок, що українські роботодавці відповідально підходять до питання підтримки своїх працівників, що є гарним сигналом. Таким чином компанії обʼєднують навколо себе людей, які поділяють однакові цінності, що важливі не лише для колективу, а й для побудови свідомого європейського суспільства.

Мотивація працівників: бажання чи необхідність?

Крім підтримки працівників, перед багатьма роботодавцями також стоїть завдання ефективної та результативної мотивації своїх колег. Звісно, головним мотивом для абсолютної більшості працівників – є отримання заробітної плати та можливість задоволення своїх матеріальних потреб. Всі роботодавці згідно з законодавством мають оплачувати працю, проте все ж залишається широко поширеною практика впровадження додаткових заходів для мотивації працівників. Для чого це потрібно?

По-перше, для того, щоб створити чи покращити HR-бренд компанії, який прямо впливатиме на залучення в компанії найкращих “гравців ринку”, зниження плинності кадрів. Наступне — це підвищення лояльності і відповідальності з боку персоналу, формування стійкої корпоративної культури та довірливих й доброзичливих відносин у колективі.

За результатами опитування роботодавців, абсолютна їхня більшість (84%) вважає за доцільне впроваджувати заходи для мотивації співробітників на робочому місці. 76% опитаних роботодавців вже практикують такі заходи у компаніях. Серед найбільш поширених способів мотивації працівників, опитані роботодавці відзначили: виплату премій чи бонусів (77%), підвищення заробітної плати (42%), підвищення працівника (21%), оплата участі у професійних тренінгах, курсах підвищення кваліфікації та інших заходах (20%), додаткові вихідні за рахунок компанії (7%).

Досвід використання систем мотивації працівників показує свою ефективність у багатьох компаніях: йдеться про підвищення фінансових показників, рівня продуктивності колективу та зменшення плинності кадрів. Тож використання додаткових матеріальних чи нематеріальних винагород співробітникам — це необхідність у поточних умовах для успішної роботи та розвитку компанії, а також побудови сприятливого робочого середовища.

У опитуванні взяли участь 159 компаній, географія – Україна, жовтень 2023 року.