"Депозитный май": как и почему изменится доходность гривневых вкладов

После апрельского снижения ставки по 3-месячным депозитным сертификатам с 17,5% до 16,5%, на основе которой преимущественно формируется доходность гривневых вкладов, снижение ставок по депозитам в национальной валюте может составить в среднем 1%.

Ожидается, что большинство банков откорректирует ставки по гривневым вкладам, а их максимальная доходность не превысит 15% годовых.

В мае ожидается усиление тенденции к снижению доходности гривневых вкладов: почти две трети коммерческих банков откорректируют ее в соответствии со ставкой по 3-месячным депозитным сертификатам. В то же время, до середины месяца будет продолжаться кратковременный "апрельский тренд": из-за ожидаемого и объективного снижения ставок по гривневым депозитам количество клиентов, оформляющих вклады по "старым" ставкам, может возрасти в среднем на 5-10%.

Можно рассчитывать, что средняя доходность вкладов со сроком размещения от 3 мес. до 6 мес. составит 12-12,5% годовых, а доходность вкладов на срок от 9 мес. к 1 году будет в среднем до 12% годовых.

Правда, на мой взгляд, снижение доходности по гривневым вкладам вряд ли существенно повлияет на их популярность среди граждан. Ведь для устойчивой популярности гривневых вкладов есть несколько веских причин:

В условиях низкой инфляции, которая в годовом измерении составляет лишь 3,2%, и с учетом банковских комиссий, чистый доход по гривневым вкладам, оформленным в течение апреля-мая, в зависимости от срока размещения средств может составить в среднем 6-7% годовых. Гривневые вклады по уровню доходности и чистой прибыли в среднем в 3 раза превышают валютные депозиты, ведь оптимальная ставка по вкладам в долларах США не превышает 1,8% годовых, а вклады в евро позволят получить только 1,6-1,4% годовых. Гривневые вклады являются простым, понятным и легким в оформлении механизмом получения пассивной прибыли (например, открытие вклада через мобильное приложение займет всего считанные минуты). Открытие гривневого вклада дает возможность получить дополнительные бонусы к стандартным ставкам, что максимизирует доход. Такие бонусы составляют 0,5%-1% годовых.

Рынок адаптируется к новым условиям. Можно сказать, что снижение ставок по гривневым вкладам постепенно ведет к переформатированию этого сегмента: с одной стороны, экономическая ситуация побуждает банки развивать более длительные во времени депозитные продукты, планомерно сокращая ультракороткие депозитные программы, а с другой — укрепляет доверие граждан к банковской системе и национальной валюты в целом.

Конечно, прирост срочных средств физлиц не является и не может быть статическим: например, в течение 2023 объем размещенных на гривневых депозитах средств вырос в среднем на 19%. А уже с января по апрель этого года этот показатель увеличился всего на 1-1,5%. Очевидно, сегмент банковских депозитов постепенно приближается к плато, которое не является ни хорошим, ни плохим знаком: ведь "безумных" ставок больше нет, кроме того, происходит постепенное сокращение ультракоротких и наращивание более длительных во времени вкладов.

Кроме того, главным трендом 2024 становится свертывание банками валютных депозитных программ и концентрация именно на вкладах в национальной валюте.

Объяснение этому просто: гривневые вклады по уровню доходности и чистой прибыли вытеснили валютные депозиты, ведь уже около года большинство клиентов используют размещение средств на валютных банковских депозитах, не как средство заработка, а как удобное “сейфовое” хранение сбережений. Именно поэтому дальнейшее развитие валютных депозитных программ будет достаточно вялым без надежд на резкий рост их популярности.

Учитывая достаточно оптимистичные экономические прогнозы, до конца года ставка по 3-месячным депозитным сертификатам может сократиться до 15%, что фактически подпитает тренд по снижению доходности гривневых вкладов.

До конца года ожидается, что максимальная доходность по гривневым вкладам не превысит 13-14% годовых. При этом средние ставки в зависимости от срока размещения будут варьироваться от 10% до 11%. Однако популярность гривневых депозитов будет оставаться достаточно "броской", ведь среди других механизмов получения пассивной прибыли вместе с удобством оформления они будут вне конкуренции.