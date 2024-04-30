“Депозитний травень”: як і чому зміниться дохідність гривневих вкладів

Після квітневого зниження ставки за 3-місячними депозитними сертифікатами з 17,5% до 16,5%, на основі якої переважно формується дохідність гривневих вкладів, зниження ставок за депозитами у національній валюті може скласти в середньому 1%.

Очікується, що більшість банків відкоригує ставки за гривневими вкладами, а їх максимальна дохідність не перевищить 15% річних.

У травні очікувано посилиться тенденція до зниження дохідності гривневих вкладів: майже дві третини комерційних банків відкоригують її відповідно до ставки за 3-місячними депозитними сертифікатами. Водночас до середини місяця триватиме короткочасний “квітневий тренд”: через очікуване та об’єктивне зниження ставок за гривневими депозитами кількість клієнтів, що оформлюють вклади за “старими” ставками, може зрости в середньому на 5-10%.

Можна розраховувати на те, що середня дохідність вкладів з терміном розміщення від 3 міс. до 6 міс. складе 12-12,5% річних, а дохідність вкладів на термін від 9 міс. до 1 року буде в середньому до 12% річних.

Щоправда, на мою думку, зниження дохідності за гривневими вкладами навряд чи суттєво вплине на їх популярність серед громадян. Адже для стійкої популярності гривневих вкладів є кілька вагомих причин:

В умовах низької інфляції, яка у річному вимірі складає лише 3,2%, та з урахуванням банківських комісій, чистий дохід за гривневими вкладами, оформленими протягом квітня-травня, залежно від терміну розміщення коштів може скласти в середньому 6-7% річних. Гривневі вклади за рівнем дохідності та чистого прибутку в середньому в 3 рази перевищують валютні депозити, адже оптимальна ставка за вкладами в доларах США не перевищує 1,8% річних, а вклади в євро дадуть можливість отримати лише 1,6-1,4% річних. Гривневі вклади є простим, зрозумілим і легким в оформленні механізмом отримання пасивного прибутку (наприклад, відкриття вкладу через мобільний застосунок займе всього лічені хвилини). Відкриття гривневого вкладу дає можливість отримати додаткові бонуси до стандартних ставок, що максимізує дохід. Такі бонуси становлять 0,5%-1% річних.

Ринок адаптується до нових умов. Можна сказати, що зниження ставок за гривневими вкладами поступово веде до переформатування цього сегменту: з одного боку економічна ситуація спонукає банки розвивати більш тривалі в часі депозитні продукти, планомірно скорочуючи ультракороткі депозитні програми, а з іншого боку — зміцнює довіру громадян до банківської системи та національної валюти загалом.

Звісно, приріст строкових коштів фізосіб не є і не може бути статичним: наприклад, протягом 2023 року обсяг розміщених на гривневих депозитах коштів зріс в середньому на 19%. А вже з січня по квітень цього року цей показник збільшився лише на 1-1,5%. Вочевидь сегмент банківських депозитів поступово наближається до плато, що не є ні добрим, ні поганим знаком: адже “шалених” ставок більше немає, крім того, відбувається поступове скорочення ультракоротких та нарощування більш тривалих в часі вкладів.

Крім того, головним трендом 2024 року стає згортання банками валютних депозитних програм та концентрація саме на вкладах у національній валюті.

Пояснення цьому досить просте: гривневі вклади за рівнем дохідності та чистого прибутку витіснили валютні депозити, адже вже близько року більшість клієнтів використовують розміщення коштів на валютних банківських депозитах, не як засіб заробітку, а як зручне “сейфове” зберігання заощаджень. Саме тому подальший розвиток валютних депозитних програм буде досить млявим — без сподівань на різке зростання їх популярності.

З огляду на досить оптимістичні економічні прогнози, до кінця року ставка за 3-місячними депозитними сертифікатами може скоротитися до 15%, що фактично підживить тренд до зниження дохідності гривневих вкладів.

До кінця року очікується, що максимальна дохідність за гривневими вкладами не перевищить 13-14% річних. При цьому середні ставки залежно від терміну розміщення варіюватимуться від 10% до 11%. Однак популярність гривневих депозитів залишатиметься досить “помітною”, адже серед інших механізмів отримання пасивного прибутку разом зі зручністю оформлення вони будуть поза конкуренцією.