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“Депозитний травень”: як і чому зміниться дохідність гривневих вкладів
Після квітневого зниження ставки за 3-місячними депозитними сертифікатами з 17,5% до 16,5%, на основі якої переважно формується дохідність гривневих вкладів, зниження ставок за депозитами у національній валюті може скласти в середньому 1%.
Очікується, що більшість банків відкоригує ставки за гривневими вкладами, а їх максимальна дохідність не перевищить 15% річних.
У травні очікувано посилиться тенденція до зниження дохідності гривневих вкладів: майже дві третини комерційних банків відкоригують її відповідно до ставки за 3-місячними депозитними сертифікатами. Водночас до середини місяця триватиме короткочасний “квітневий тренд”: через очікуване та об’єктивне зниження ставок за гривневими депозитами кількість клієнтів, що оформлюють вклади за “старими” ставками, може зрости в середньому на 5-10%.
Можна розраховувати на те, що середня дохідність вкладів з терміном розміщення від 3 міс. до 6 міс. складе 12-12,5% річних, а дохідність вкладів на термін від 9 міс. до 1 року буде в середньому до 12% річних.Підписуйтесь на Telegram-канал delo.ua
Щоправда, на мою думку, зниження дохідності за гривневими вкладами навряд чи суттєво вплине на їх популярність серед громадян. Адже для стійкої популярності гривневих вкладів є кілька вагомих причин:
- В умовах низької інфляції, яка у річному вимірі складає лише 3,2%, та з урахуванням банківських комісій, чистий дохід за гривневими вкладами, оформленими протягом квітня-травня, залежно від терміну розміщення коштів може скласти в середньому 6-7% річних.
- Гривневі вклади за рівнем дохідності та чистого прибутку в середньому в 3 рази перевищують валютні депозити, адже оптимальна ставка за вкладами в доларах США не перевищує 1,8% річних, а вклади в євро дадуть можливість отримати лише 1,6-1,4% річних.
- Гривневі вклади є простим, зрозумілим і легким в оформленні механізмом отримання пасивного прибутку (наприклад, відкриття вкладу через мобільний застосунок займе всього лічені хвилини).
- Відкриття гривневого вкладу дає можливість отримати додаткові бонуси до стандартних ставок, що максимізує дохід. Такі бонуси становлять 0,5%-1% річних.
Ринок адаптується до нових умов. Можна сказати, що зниження ставок за гривневими вкладами поступово веде до переформатування цього сегменту: з одного боку економічна ситуація спонукає банки розвивати більш тривалі в часі депозитні продукти, планомірно скорочуючи ультракороткі депозитні програми, а з іншого боку — зміцнює довіру громадян до банківської системи та національної валюти загалом.
Звісно, приріст строкових коштів фізосіб не є і не може бути статичним: наприклад, протягом 2023 року обсяг розміщених на гривневих депозитах коштів зріс в середньому на 19%. А вже з січня по квітень цього року цей показник збільшився лише на 1-1,5%. Вочевидь сегмент банківських депозитів поступово наближається до плато, що не є ні добрим, ні поганим знаком: адже “шалених” ставок більше немає, крім того, відбувається поступове скорочення ультракоротких та нарощування більш тривалих в часі вкладів.
Крім того, головним трендом 2024 року стає згортання банками валютних депозитних програм та концентрація саме на вкладах у національній валюті.
Пояснення цьому досить просте: гривневі вклади за рівнем дохідності та чистого прибутку витіснили валютні депозити, адже вже близько року більшість клієнтів використовують розміщення коштів на валютних банківських депозитах, не як засіб заробітку, а як зручне “сейфове” зберігання заощаджень. Саме тому подальший розвиток валютних депозитних програм буде досить млявим — без сподівань на різке зростання їх популярності.
З огляду на досить оптимістичні економічні прогнози, до кінця року ставка за 3-місячними депозитними сертифікатами може скоротитися до 15%, що фактично підживить тренд до зниження дохідності гривневих вкладів.
До кінця року очікується, що максимальна дохідність за гривневими вкладами не перевищить 13-14% річних. При цьому середні ставки залежно від терміну розміщення варіюватимуться від 10% до 11%. Однак популярність гривневих депозитів залишатиметься досить “помітною”, адже серед інших механізмів отримання пасивного прибутку разом зі зручністю оформлення вони будуть поза конкуренцією.