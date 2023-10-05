Государство и бизнес должны работать над превращением временного коридора для морского экспорта украинской продукции в постоянный

После выхода из украинских портов первых судов с зерном и металлом появился осторожный оптимизм относительно возможности полноценного восстановления экспорта. Однако военно-политическое руководство Украины и бизнес должны приложить дополнительные усилия для того, чтобы временный коридор стал полноценным маршрутом.

Сейчас в Черном море действует временный коридор для гражданских судов, установленный ВМС ВСУ. По нему уже прошли 10 судов с аграрной и металлургической продукцией.

ВСУ, ВМФ, ГУР и Мининфраструктуры работали над этими вопросами не менее восьми месяцев. Но нам всем надо еще работать над тем, чтобы этот маршрут стал таким, на который мы могли бы рассчитывать вместе с аграриями.

Возобновление морского экспорта особенно важно для горнодобывающего сегмента Группы, поскольку невозможность вывозить железорудное сырье по морю вынудила компанию значительно снизить загрузку горно-обогатительных комбинатов (ГОКов). До полномасштабного вторжения россии в Украину в Европу экспортировалось менее 10% железорудного сырья. А основной объем экспорта шел по морю в Китай через порты Большой Одессы — "Черноморск", Одесский и "Южный".

Сегодня наши ГОКи загружены на 35-40%. Комбинаты наших коллег работают даже с меньшими показателями. И здесь другого выхода, как открывать порты Большой Одессы, не существует.

С потерей мариупольских металлургических комбинатов Украина лишилась почти 50% украинского производства и экспорта металла. Всего в стране работают лишь четыре металлургических предприятия.

Металлургические комбинаты Группы "Каметсталь" и "Запорожсталь" сейчас загружены на 65-75% мощности. А для нормальной работы металлургии необходимо загрузить комбинаты более чем на 80%. При этом весь экспорт металла компания полностью переориентировала на европейский рынок.

В свою очередь, в правительстве считают, что открытие украинских портов для экспорта сможет значительно улучшить экономическую ситуацию в стране.

Там подчеркивают, что это восстановление нормальной логистики и работы глубоководных портов Украины. В этом случае аграрный рынок зарабатывает больше, получает совсем другую маржу, может конкурировать и инвестировать. Так же и металлургическая отрасль может начать работать уже не на 20-30%. А это миллиарды долларов валютной выручки — около 1,6 млрд долларов дополнительных поступлений ежемесячно.