Как отстроить украинские города современными

Продуманное восстановление населенных пунктов, разрушенных в результате российской агрессии, должно учитывать современный опыт, наработку отрасли строительства и отвечать общественному запросу. Как восстановить и усилить потенциал украинских городов?

Курс на устойчивое развитие в городах

На сегодняшний день в Украине в результате войны и оккупации разной степени разрушений подверглись жилые дома и объекты инфраструктуры в населенных пунктах Черниговской, Харьковской, Херсонской областей. Больше уничтоженных (полностью или почти) городов — на Донбассе.

Учет концепции устойчивого развития в восстановлении и ее грамотная реализация решит назревшие проблемы, а также положительно отразится на жизни людей, экономике и окружающей среде. Именно по такому принципу сегодня предполагается реализация экспериментального проекта, инициированного правительством. В частности, в противовес точечным решениям, будет проведена комплексная перестройка нескольких сел, пострадавших в результате полномасштабного вторжения.

В общем, концепция sustainability не является новой для Украины. Движение в этом направлении началось в 2015 году. Сегодня в Украине действует стратегия устойчивого развития (на период до 2030-го) и определены национальные цели, в частности, обеспечение украинцев доступным жильем, комплексное планирование и развитие территорий с использованием стратегий, уменьшение уровня загрязнения и т.д.

В строительстве принципы устойчивого развития выражаются в оптимизации потребления ресурсов, а также в уменьшении количества отходов после демонтажа объектов. Ведь, как известно , строительная сфера использует значительные объемы топлива, электроэнергии, воды, а также сырья . Например, на сектор ежегодно приходится около 50% мирового производства стали.

Таким образом, появляется все больше установившихся (или «зеленых») объектов, возведенных с использованием смарт-технологий, которые призваны оптимизировать ресурсы. Имплементируются новые методы проектирования, позволяющие разбирать и повторно использовать конструктивные элементы здания в конце его жизненного цикла. А стратегии целого ряда городов, направленные на развитие компактного и вместе с тем многофункционального пространства, учитывающего потребности и запросы его жителей — доступность жилья, наличие зеленых зон, преобладание общественного транспорта и т.д. Европейские города уже стали на путь устойчивого экономического развития и играют активную роль в этом процессе.

Подготовка к вступлению Украины в Европейский Союз предполагает гармонизацию украинского права с правом ЕС, где одно из основных мест отведено концепции устойчивого развития. Вопрос восстановления только приобретает масштабность. Учитывая ряд проблем, которые существовали в городах, это своеобразная возможность стратегического решения проблем.

Восстановление и планирование украинских городов: какие аспекты требуют внимания

Прежде всего важно стратегически спланировать путь развития, учитывающий анализ нанесенных разрушений, локальный контекст и приоритеты того или иного населенного пункта. Таким образом, развитие как кварталов, так и целого города сможет происходить сбалансированно, учитывая общественный запрос, экономические и экологические вызовы.

Да, в организации городского пространства следует учитывать комплексный подход. Вместо строительства гетто – проект, включающий в себя базовую социальную инфраструктуру и рекреационные зоны. Именно такой человекоцентрический подход к городскому планированию отвечает принципам устойчивого развития.

В направлении устойчивого развития важна имплементация энергосберегающих решений. Кроме того, проблемы с энергетикой в полной мере проявятся после деоккупации всех территорий страны.

В последние годы на украинском рынке, особенно в крупных городах, постепенно появлялись проекты коммерческой и жилой недвижимости, отмеченные международными зелеными сертификатами. Продуманные планировки пространства, максимизация естественного освещения в помещениях, современные инженерные коммуникации помимо уменьшения объемов парниковых выбросов также повышают ликвидность объекта.

Другой аспект – рациональное управление отходами и ресурсами. Ввиду высокой заполненности свалок и мусорных полигонов еще до полномасштабного вторжения ситуацию с накоплением отходов признавали как сложную. Разрушение недвижимости при обстрелах и ракетных атаках сопровождается большим количеством твердых отходов, которые преимущественно не сортируются и не перерабатываются. Это делает отладку процесса утилизации остатков, в частности строительных конструкций, особенно актуальной.

Как решение, которое позволит уменьшить количество отходов, в ряде штатов США около 10 лет, как в практику, вошло проектирование новых зданий таким образом, чтобы новые здания можно было легко разобрать по истечении сроков эксплуатации, а материалы переработать или использовать повторно.

Строительные остатки также можно минимизировать путем применения модульного подхода при сборе конструктивных компонентов здания, уменьшив количество материалов, требующих транспортировки на стройплощадку. Кстати, в Украине реализуются подобные жилищные проекты, элементы которого производятся на заводе, а монтаж происходит непосредственно на месте.

Что уже сделано и как перейти к строительству постоянных городов в Украине

Грамотный процесс восстановления, что важно, без коррупции, может изменить организацию украинских городов, объединяющих стандарты устойчивого развития.

Как показывает опыт, в основе развития современных городов преобладает многофункциональность, экологичность и устойчивость. Так, Роттердам — город в Нидерландах, потерпевший значительные разрушения во время Второй мировой войны, сегодня отвечает условиям комфортного проживания и ведения бизнеса, с большим процентом «зеленой» недвижимости и ориентацией на экономику замкнутого цикла. Кстати, такая экономика заключается в том, что ресурсы в городе используются максимально эффективно, а все действия направлены на повторное использование отходов.

Эти характеристики означают, что организация территории правильна и успешно работает, а локальная стратегия коррелирует с глобальными ориентирами.

Реализация принципов устойчивого развития в Украине только набирала обороты. За последние годы были установлены базовые требования классов энергоэффективности зданий, введены национальные нормы по уменьшению парниковых выбросов; в 2022 году предполагался запуск масштабной программы по термомодернизации жилищного фонда.

Отмечались также положительные перемены на уровне городов. Так, семь украинских городов стали участниками инициативы ЕБРР «Зеленые города», направленной на их устойчивое развитие. Программа продолжает действовать и сегодня, несмотря на войну, и предоставляет городам возможность получить дополнительное финансирование для решения локальных проблем и реализовать проекты , усиливающие их устойчивость к глобальным вызовам.

В настоящее время точечно реализуются несколько проектов по восстановлению жилых домов, разрушенных в результате обстрелов. Все они предполагают как минимум улучшение энергетических параметров.

В идеале же каждый из городов в своем развитии должен следовать выбранной стратегии — документу, в котором определяется его основное видение, предусматриваются оптимальные варианты использования ресурсов и территорий.

В свою очередь, в Украине, в одних населенных пунктах есть свои стратегии, но они не учтены в генеральных планах, в других — отсутствуют генеральные планы. Поэтому начать следует с наведения порядка в градостроительной документации, а также с разработки и приведения отраслевых стандартов к современным требованиям.

Это сделает внедрение современных технологий более гибким, что будет способствовать более быстрой трансформации жизненного пространства и общему усилению потенциала украинских городов.