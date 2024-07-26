Какие киберугрозы используют черные хакеры против граждан Украины и как себя защитить

Киберпреступность – это незаконные действия, совершаемые с помощью компьютерных сетей и интернета, такие как хакерские атаки, кража данных и финансовые махинации. Она представляет серьезную угрозу безопасности компаний, правительств и частных лиц, вызывая значительные экономические убытки и нарушая конфиденциальность. В этой статье расскажу, как обезопасить свои данные от мошенников.

Сегодня цифровые технологии попадают во все аспекты жизни, создавая новые возможности для пользователей. Однако вместе с этим растут и киберугрозы, особенно со стороны так называемых "черных хакеров". В Украине во время полномасштабного вторжения значительно увеличилось количество граждан, ставших мишенью для киберпреступников.

Это связано с постоянным поиском актуальной информации о событиях в стране. У людей вырос интерес к мессенджерам, ведь там сосредоточено большое количество новостных каналов.

Угрозы в мессенджерах: какую информацию можно передавать

Безопасность в мессенджерах зависит не только от используемых ими технологий, но и от осведомленности пользователей. Следуя основным правилам кибербезопасности и избегая передачи чувствительной информации через мессенджеры, вы сможете значительно снизить риски и защитить свои данные.

Какую информацию можно передавать через мессенджеры

Обычные сообщения: общение с друзьями, обсуждение обыденных дел. Изображения и файлы, не содержащие конфиденциальную информацию. Общие данные: информация, не имеющая особой ценности для злоумышленников.

Какую информацию не следует передавать через мессенджеры

Пароли и данные для входа: никогда не передавайте свои пароли, PIN-коды или другие данные для входа через мессенджеры. Финансовая информация: номера банковских карт, счетов, коды безопасности и т.п. Конфиденциальные документы: важные документы, контракты, удостоверения личности и т.п. Личная информация номера социального страхования, паспортные данные, адреса проживания. Информация, которая может использоваться для шантажа: личные фото, видео или другие данные, которые могут быть использованы против вас.

Какие угрозы на самом деле подстерегают онлайн-пользователей

С технической точки зрения самое плохое – это похищение персональных данных и аккаунтов. Для этого используется фишинг и всевозможные способы социальной инженерии.

Фишинг является одним из наиболее распространенных методов, которые используют злоумышленники для похищения личных данных. Они рассылают электронные письма или сообщения, имитирующие официальные обращения от банков, правительственных учреждений или популярных онлайн-сервисов. Цель таких писем – заставить пользователя раскрыть свои личные данные, пароли или финансовую информацию.

Как не стать жертвой фишинга

Никогда не предоставляйте личную информацию в ответ на сообщения электронной почты или сообщения, даже если они выглядят надежными.

Проверяйте адрес отправителя и ищите признаки подделки.

Используйте двухфакторную аутентификацию на всех аккаунтах.

Черные хакеры также часто используют вредоносное программное обеспечение (вирусы, трояны, шпионские программы) для получения доступа к компьютерам и мобильным устройствам. Это ПО может украсть данные, повредить файлы или даже захватить контроль над системой.

Как этого можно избежать

Устанавливайте антивирусное программное обеспечение и регулярно обновляйте его.

Загружайте приложения только из официальных источников.

Избегайте открытия подозрительных файлов и ссылок.

Меры по повышению уровня кибербезопасности

В апреле CRDF Global в Украине при поддержке Госдепартамента США запустили информационно-образовательную кампанию по кибербезопасности. Ее цель – повысить общий уровень осведомленности населения об существующих угрозах и научить украинцев азам кибергигиены.

Кибератаки могут нанести большой ущерб как отдельным людям, так и компаниям. Чтобы защититься от этих угроз, необходимы не только технические средства, но и системный подход, включающий организационные, образовательные и нормативные мероприятия.

Поэтому материалы кампании отмечают простые и понятные правила, которые следует знать каждому:

не работайте с чувствительными данными при подключении к публичному WiFi;

регулярно меняйте пароли, используя прописные и строчные буквы, цифры, символы;

проверяйте ссылки, по которым переходите (особенно короткие ссылки или полученные от незнакомых отправителей).

Защита национальной безопасности начинается с ответственных решений каждого гражданина. Поэтому важно соблюдать эти простые правила и помнить, что кибербезопасность – это модель коллективной безопасности. Поэтому любой, кто повышает свой уровень осведомленности и кибергигиены, не попадает на крючок преступников, делает вклад в общую кибербезопасность государства.