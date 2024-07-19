8 из 10 украинцев столкнулись с кибермошенниками — опрос

Опрос Rakuten Viber, проведенный среди более 35 тысяч украинцев, выявил, что 81% из них сталкивались со злоумышленниками в интернете, и такое же количество респондентов считает, что за последний год кибермошенников стало больше.

Среди соприкасавшихся с мошенничеством 45% активно реагировали на подозрительные сообщения, тогда как 36% выбирали игнорирование таких инцидентов. Остальные 19% респондентов отметили, что не встречались с подобными ситуациями.

Также 82% опрошенных считают, что количество кибермошенников значительно возросло за последний год, лишь 7% считают, что количество злоумышленников осталось на том же уровне, и только 1% респондентов считают, что мошенников стало меньше. Остальные 10% респондентов не имеют ясного мнения по этому вопросу.

Интересно, что ситуация с кибермошенничеством в 2024 году осталась практически неизменной по сравнению с 2023 годом. Доля тех, кто получал подозрительные звонки или сообщения, составляет 45%, а тех, кто игнорировал такие обращения — 36%, что соответствует показателям предыдущего года.

Что касается изменения количества мошенников, то 82% респондентов считают, что количество злоумышленников возросло, что почти согласно данным предыдущего года (85%). 7% опрошенных считают, что ситуация осталась неизменной, 1% считает, что количество мошенников уменьшилось, а 10% не имеют ясного мнения по этому вопросу.

Отмечается, что опрос был проведен в анонимной онлайн-форме среди более 35 тысяч респондентов, преимущественно от 34 до 45 лет.

Количество дел о мошенничестве побило 12-летний рекорд

По данным Офиса генпрокурора, в первом квартале 2024 года было открытоболее 24 тыс. уголовных дел по ст. 190 "Мошенничество". Это гораздо больше, чем в аналогичный период прошлого года.

В 2023 году было открыто 82,6 тыс. уголовных производств о мошенничестве. Это в 2,6 раза больше, чем в 2022 году, когда впервые за продолжительное время в Украине наблюдался всплеск активности аферистов.

Заметим, в самых распространенных мошеннических схемах используются излом аккаунтов в соцсетях, фейковые сообщения о социальных выплатах и создание мошеннических сайтов о якобы социальных выплатах для обмана граждан.

Фото: ua.depositphotos.com