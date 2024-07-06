Украинцев предупредили о мошеннической схеме с использованием кредитных карт

Государственная служба специальной связи и защиты информации (Госспецсвязи) предупредила об опасности мошеннической схемы с кредитными картами, что продолжает распространяться по стране.

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Об этом сообщает пресс-служба Госспецсвязи.

Отмечается, что схема связана с "арендой" банковских карт.

Как рассказывают в Госспецсвязи, в последнее время в социальных сетях появляются объявления с предложением сдать банковскую карточку в аренду. За это обещают неплохую плату (примерно 1000 грн в сутки) больше ничего делать не нужно.

Также в интернете могут встречаться объявления с предложением легкой работы, где "работодатель" сразу просит номер карты для зачисления "зарплаты", или с предложением открыть банковский счет на свое имя для получения и перевода средств от имени другого лица.

В Госспецсвязи подчеркивают, что за каждым таким предложением скрывается опасная мошенническая схема.

Как действует мошенническая схема

В ведомстве сообщают, что за участниками такой мошеннической схемы закрепилось название "дропы" (от англ to drop – бросать) или "денежные мулы".

"Денежные мулы или дропы – это лица, которые позволяют третьему лицу (мошеннику) за финансовое вознаграждение использовать свой банковский счет для проведения операций с средствами незаконного происхождения", – пояснили в Госспецсвязи.

Так, дропы перечисляют незаконно полученные средства через разные банковские счета, используя свои платежные карты. Это делается для того, чтобы усложнить работу следствия. Такой процесс позволяет преступным группам работать в разных странах, оставаясь в тени.

Обычно речь идет о средствах, полученных незаконным путем: через торговлю наркотиками, людьми, терроризм, фишинг и другие тяжкие преступления.

Также банковские карты могут быть использованы мошенниками для проведения финансовых операций, связанных с осуществлением незаконной деятельности, например, для работы онлайн-казино, не имеющих лицензии, уклонения от уплаты налогов и т.д.

"Осознает ли дроп, что он стал частью преступной цепочки? Скорее всего, нет, поскольку никто ему об этом не скажет. А если он и поинтересуется, то мошенники всегда расскажут какую-то красивую и правдоподобную легенду", - рассказали в Госспецсвязи.

Там добавили, что главная опасность состоит в том, что денежный ил – это соучастник преступления, низшее звено преступной схемы, которую правоохранители находят быстрее всего. Участие в таких схемах может иметь серьезные последствия: штрафы, конфискацию имущества и даже лишение свободы.

Как уберечь себя

В Госспецсвязи призвали украинцев быть более осторожными с предложениями по легкому заработку, избегать подозрительных предложений и не соглашаться на участие в сомнительных схемах.

«Согласились на работу, но через некоторое время поняли, что стали дропом? использовался для отмывания средств", – подчеркнули в Госспецсвязи.

Мошенничество с банковскими картами

По данным Национального банка Украины, самыми популярными методами мошенничества с платежными картами в Украине традиционно остается социальная инженерия и фишинг.

Чтобы снизить пандемию мошенничества и помочь гражданам защититься от воров, НБУ вместе с Государственной службой специальной связи и защиты Украины начал Всеукраинскую информационную кампанию по платежной безопасности.

Узнать, какие правила нужно соблюдать, чтобы уберечься от воров, можно на специальной странице проекта .

Количество дел о мошенничестве побило 12-летний рекорд

По данным Офиса генпрокурора, в первом квартале 2024 года возбуждено более 24 тыс. уголовных дел по ст. 190 "Мошенничество". Это гораздо больше, чем в аналогичный период прошлого года.

В 2023 году было открыто 82,6 тыс. уголовных производств о мошенничестве. Это в 2,6 раза больше, чем в 2022 году, когда впервые за продолжительное время в Украине наблюдался всплеск активности аферистов.

Заметим, в самых распространенных мошеннических схемах используются излом аккаунтов в соцсетях, фейковые сообщения о социальных выплатах и создание мошеннических сайтов о якобы социальных выплатах для обмана граждан.

Напомним, по результатам опроса более 112,9 тысячи интернет-пользователей, 11% украинцев стали жертвой мошенников с начала полномасштабного вторжения. Так, жертвами стали 13,6% женщин, но только 9,1% мужчин. В то же время чаще преступники обманывают молодежь в возрасте 18-24 лет (14% опрошенных) и старше 65 лет (11,5%).

Согласно опросу, почти треть жертв мошенников потеряли от их действий около 500 гривен, 14,8% - 500-1000 гривен, 13,8% - 1000-2000 гривен, 17,5% - 2-5 тысяч гривен, а еще четверть опрошенных потеряла более 5 тысяч гривен.