8 з 10 українців стикнулись з кібершахраями — опитування

Опитування Rakuten Viber, проведене серед понад 35 тисяч українців, виявило, що 81% з них стикалися зі зловмисниками в інтернеті, і така ж кількість респондентів вважає, що за останній рік кібершахраїв стало більше.

Серед тих, хто стикався з шахрайством, 45% активно реагували на підозрілі повідомлення, тоді як 36% вибирали ігнорування таких інцидентів. Решта 19% респондентів зазначили, що не зустрічалися з подібними ситуаціями.

Також 82% опитаних вважають, що кількість кібершахраїв значно зросла за останній рік, лише 7% вважають, що кількість зловмисників залишилася на тому ж рівні, і лише 1% респондентів вважає, що шахраїв стало менше. Решта 10% респондентів не мають чіткої думки з цього питання.

Цікаво, що ситуація з кібершахрайством у 2024 році залишилася практично незмінною порівняно з 2023 роком. Частка тих, хто отримував підозрілі дзвінки або повідомлення, становить 45%, а тих, хто ігнорував такі звернення, — 36%,що відповідає показникам попереднього року.

Щодо зміни кількості шахраїв, то 82% респондентів вважають, що кількість зловмисників зросла,що майже відповідно до даних попереднього року (85%). 7% опитаних вважають, що ситуація залишилася незмінною, 1% вважає, що кількість шахраїв зменшилась, а 10% не мають чіткої думки з цього питання.

Зазначається, що опитування було проведене в анонімній онлайн-формі серед понад 35 тисяч респондентів,переважно віком від 34 до 45 років.

Кількість справ про шахрайство побила 12-річний рекорд

За даними Офісу генпрокурора, у першому кварталі 2024 року відкрили понад 24 тис. кримінальних справ за ст. 190 “Шахрайство” . Це значно більше, ніж в аналогійний період минулого року.

У 2023 році було відкрито 82,6 тис. кримінальних проваджень про шахрайство. Це у 2,6 раза більше, ніж у 2022 році, коли вперше за тривалий час в Україні спостерігався сплеск активності аферистів.

Зауважимо, у найпоширеніших шахрайських схемах використовуються злам акаунтів у соцмережах, фейкові повідомлення про соціальні виплати та створення шахрайських сайтів про нібито соціальні виплати для обману громадян.

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