Які кіберзагрози використовують чорні хакери проти громадян України і як себе захистити

Кіберзлочинність — це незаконні дії, що здійснюються за допомогою комп'ютерних мереж та інтернету, такі як хакерські атаки, крадіжка даних і фінансові махінації. Вона становить серйозну загрозу для безпеки компаній, урядів і приватних осіб, викликаючи значні економічні збитки та порушуючи приватність. У цій статті розповім, як убезпечити свої дані від шахраїв.

Сьогодні цифрові технології проникають у всі аспекти життя, створюючи нові можливості для користувачів. Однак разом із цим зростають і кіберзагрози, особливо з боку так званих "чорних хакерів". В Україні під час повномасштабного вторгнення значно збільшилася кількість громадян, що стали мішенню для кіберзлочинців.

Це пов'язано з постійним пошуком актуальної інформації щодо подій у країні. У людей виріс інтерес до месенджерів, адже там зосереджена велика кількість новинних каналів.

Загрози у месенджерах: яку інформацію можна передавати

Безпека в месенджерах залежить не тільки від технологій, які вони використовують, але й від обізнаності користувачів. Дотримуючись основних правил кібербезпеки та уникаючи передачі чутливої інформації через месенджери, ви зможете значно знизити ризики і захистити свої дані.

Яку інформацію можна передавати через месенджери

Звичайні повідомлення: спілкування з друзями, обговорення повсякденних справ. Зображення та файли, які не містять конфіденційної інформації. Загальні дані: інформація, яка не має особливої цінності для зловмисників.

Яку інформацію не варто передавати через месенджери

Паролі та дані для входу: ніколи не передавайте свої паролі, PIN-коди або інші дані для входу через месенджери. Фінансова інформація: номери банківських карток, рахунків, коди безпеки тощо. Конфіденційні документи: важливі документи, контракти, посвідчення особи тощо. Особиста інформація: номери соціального страхування, паспортні дані, адреси проживання. Інформація, яка може бути використана для шантажу: особисті фото, відео або інші дані, які можуть бути використані проти вас.

Які загрози насправді чатують на онлайн-користувачів

З технічного погляду найгірше – це викрадення персональних даних та акаунтів. Для цього використовується фішинг і різноманітні способи соціальної інженерії.

Фішинг є одним із найбільш поширених методів, який використовують зловмисники для викрадення особистих даних. Вони розсилають електронні листи або повідомлення, що імітують офіційні звернення від банків, урядових установ або популярних онлайн-сервісів. Мета таких листів – змусити користувача розкрити свої особисті дані, паролі або фінансову інформацію.

Як не стати жертвою фішингу

Ніколи не надавайте особисту інформацію у відповідь на електронні листи або повідомлення, навіть якщо вони виглядають надійними.

Перевіряйте адресу відправника та шукайте ознаки підробки.

Використовуйте двофакторну аутентифікацію на всіх акаунтах.

Чорні хакери також часто використовують шкідливе програмне забезпечення (віруси, трояни, шпигунські програми) для отримання доступу до комп'ютерів та мобільних пристроїв. Це ПЗ може викрасти дані, пошкодити файли або навіть захопити контроль над системою.

Як цього можна уникнути

Встановлюйте антивірусне програмне забезпечення та регулярно оновлюйте його.

Завантажуйте програми лише з офіційних джерел.

Уникайте відкриття підозрілих файлів та посилань.

Заходи для підвищення рівня кібербезпеки

У квітні цього року CRDF Global в Україні за підтримки Держдепартаменту США запустили інформаційно-освітню кампанію з кібербезпеки. Її мета – підвищити загальний рівень обізнаності населення про загрози, що існують, та навчити українців азам кібергігієни.

Кібератаки можуть завдати великої шкоди як окремим людям, так і компаніям. Щоб захиститися від цих загроз, потрібні не лише технічні засоби, а й системний підхід, що включає організаційні, освітні та нормативні заходи.

Тож матеріали кампанії наголошують на простих і зрозумілих правилах, які варто знати кожному:

не працюйте з чутливими даними під час підключення до публічного WiFi;

регулярно змінюйте паролі, використовуючи великі та малі літери, цифри, символи;

перевіряйте посилання, за якими переходите (особливо короткі лінки, або отримані від незнайомих відправників).

Захист національної безпеки починається з відповідальних рішень кожного громадянина. Тому важливо дотримуватись цих простих правил та пам’ятати, що кібербезпека – це модель колективної безпеки. Тому будь-хто, хто підвищує свій рівень обізнаності та кібергігієни, не попадається на гачок злочинців, робить вклад у загальну кібербезпеку держави.